„Von guten Mächten“: Siegfried Fietz kritisiert „Querdenker“

Der Komponist und Musiker Siegfried Fietz kritisiert, dass „Von guten Mächten“ bei „Querdenker-Demos“ gesungen wird. Diese melden seinen Account bei Facebook – er wird gesperrt.

In einem Facebook-Beitrag hat sich der ABAKUS-Musikverlag der Familie Fietz kritisch mit der Querdenker-Szene auseinandergesetzt. Hintergrund ist, dass auf „Querdenker“-Demos das Lied „Von guten Mächten“ gesungen wurde. Der Text, inzwischen Allgemeingut, stammt von Dietrich Bonhoeffer, die bekannte Melodie von Siegfried Fietz, der daran alle Rechte besitzt. Im November 2020 kursierten nachVerlagsangaben erstmals Videoaufnahmen einer „Querdenker“-Demo im Netz, bei der „Von guten Mächten“ gesungen wurde. ABAKUS meldete diese Videos daraufhin auf allen betreffenden Plattformen wegen eines Copyrightverstoßes gegen Filmnutzungsrechte.

Als christlicher Musikverlag sei man sich der Schwierigkeit der Situation bewusst, heißt es in dem Facebook-Beitrag. „Wir wissen, dass unsere Lieder vielen Menschen Trost spenden und gerade ‚Von guten Mächten wunderbar geborgen‘ oft in der Pandemie gesungen wird, um Menschen durch diese schwere Zeit zu begleiten.“ Solche Videos lasse der Verlag in der Regel nicht sperren. Anders sehe es mit der Nutzung durch die „Querdenker-Szene“ aus. Hier werde der christliche Zuspruch „missbraucht“ und Bonhoeffers Text „verdreht“. Dies sei aus Verlagssicht „moralisch, sozial und auf Basis unseres Glaubens nicht akzeptabel.“

Facebook sperrt Siegfried Fietz

Die Veranstalter solcher Demonstrationen würden ABAKUS vorab natürlich nicht darüber informieren, ob „Von guten Mächten“ bei einer Veranstaltung gesungen werden soll. „Wenn wir vorab informiert würden, würden wir diesen Einsatz immer ablehnen“, schreibt der Verlag.

Bis jetzt habe man die Sperrung entsprechender Videos stets „möglichst ohne Aufsehen“ betrieben. Trotzdem hat das Vorgehen gegen die Musikvideos für ABAKUS Konsequenzen. Es gebe „beleidigende Kommentare bei Onlinekonzerten, unfreundliche Mails und Anrufe, verleumderische Videos und vorsätzlich negative Bewertungen. „Es wurde sogar erreicht, dass die Facebook Seite von Siegfried Fietz so oft gemeldet wurde, dass Facebook sie automatisch gesperrt hat.“ Auf einen Einspruch von ABAKUS hat Facebook nach Angaben des Verlags bis heute nicht reagiert. Die Seite des Künstlers ist nach wie vor gesperrt.

Man sei bereit, „viel in Kauf zu nehmen“, um das Andenken Dietrich Bonhoeffers zu schützen, schreibt der Verlag weiter. „Wir möchten, dass ‚Von guten Mächten wunderbar geborgen‘ weiterhin die Menschen positiv begleitet und ihnen Trost in schweren Zeiten spendet.“ Siegfried Fietz , seine Familie und das Team von ABAKUS seien geimpft. Dies helfe, schwere Verläufe zu verhindern und unterstütze Ärztinnen und Ärzte, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger.