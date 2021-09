Willow Creek möchte Gottesdienste neu denken

Bei der Willow-TechArts-Konferenz am 1./2. Oktober geht es um Gottesdienstgestaltung und das „neue Normal“ nach Corona.

Wie können Gemeinden Gottesdienste so gestalten, dass Menschen Gott neu begegnen könnten? Und wie gelingt nach Corona der Re-Start in das „neue Normal“? Um solche und andere Fragen geht es bei der Willow-TechArts-Konferenz 2021. Laut Veranstalter richtet sie sich an Menschen, die bei der Gottesdienstplanung und -gestaltung mitarbeiten oder andere dazu inspirieren möchten. Sie sollen Handwerkszeug und Inspiration für die Gottesdienste vor Ort bekommen – überkonfessionell und unabhängig von der Gemeindegröße.

Neben den Plenarveranstaltungen ist es möglich, bei der Online-Anmeldung aus sieben Themenbereichen einen persönlichen Schwerpunkt zu wählen. Zu diesem Schwerpunkt bietet die TechArts-Konferenz entsprechende Seminare an, die viele praktische Impulse für den jeweiligen Dienstbereich liefern sollen.

Sollte die TechArts-Konferenz wider Erwarten nicht als Präsenz-Veranstaltung stattfinden können, würde es laut Willow Creek stattdessen ein Digitalangebot geben. Alternativ könne man sich die Teilnahmegebühr zurückerstatten lassen.

Hier geht es zur Anmeldung: DIE KONFERENZ FÜR KREATIVE GOTTESDIENSTGESTALTUNG