Stell dir vor: Eine Million Menschen und mehr, die Gott kennenlernen, ein befreites Leben führen und unsere Gesellschaft positiv prägen.

Unsere Gesellschaft braucht starke Leiter, sei es in Kirche, Politik, im sozialen- und persönlichen Umfeld oder im beruflichen Kontext. Dabei ist jeder von uns angesprochen – DU wirst gebraucht!

Leitungsaufgaben zu übernehmen, wirkt heute anspruchsvoller denn je und wird nicht mehr so attraktiv wahrgenommen wie früher. Dennoch kennst du sicherlich die Erfahrung, wie es sich persönlich auswirken kann, wenn es an guter Führung mangelt. Andererseits hast du bestimmt auch schon erlebt, was gute Führung zu bewegen vermag und positiv verändert.

C.S. Lewis formulierte es einmal so: „You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending.” (Du kannst nicht zurückgehen und den Anfang ändern, aber du kannst dort beginnen, wo du stehst, und das Ende verändern.)

Insbesondere Kirchen und Gemeinden sind vom Mangel an Leitern betroffen. Und das in einer Zeit, in der sie umso mehr gebraucht werden, um aus Krisen herauszuführen und Kirchen wieder zu einem Ort der Gottesbegegnung, Anbetung und Heilung werden zu lassen. Gleichzeitig besteht Gottes evangelistischer Auftrag noch immer: Menschen zu Jesus zu führen. Dafür bedarf es einer Menge an verantwortungsbewussten Leitern, die mutig und entschlossen Schritte in Veränderungsprozesse wagen und positiven Einfluss nehmen.

Gott hat uns alle mit individuellen Gaben und Fähigkeiten ausgestattet, von denen er sich wünscht, dass wir sie nutzen, einsetzen und nicht „vergraben” (vgl. Matthäus 25). Leiten, und sei es nur im kleinen Rahmen, gehört unbedingt mit dazu. Dabei dienst du Menschen und gleichzeitig Gott und trägst zum Bau seines Reiches bei – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur oben beschriebenen Vision.

Vielleicht ist dir das Leiten auch schon lange vertraut, in unterschiedlichen Bereichen. Du hast dich mit ganzer Kraft und Leidenschaft engagiert, mal mit erkennbar guten Früchten, mal mit empfundener geringer Wirkung. Dabei weißt du, was es heißt, an persönliche Kraftgrenzen zu stoßen und die Work-Life-Balance aus den Augen zu verlieren. Du wünschst dir Hilfe, eine gute Ausrüstung, die dir für zukünftige Aufgaben eine echte Hilfe ist.

Leiten, ohne sich überfordert zu fühlen, sogar mit Freude, Zuversicht und dem notwendigen Fingerspitzengefühl – wie kann das gelingen?

Wenn du dir das wünschst und du darüber hinaus nah am Herzen Gottes führen, und deine Führungskompetenzen erweitern möchtest, dann bieten wir dir mit unserem K5 Leitertraining genau das: geistlich, charakterlich und fachlich.

Wir haben fünf Kurse entwickelt, die auf unterschiedliche Leitungsebenen abgestimmt sind:

Leiter-DNA-Kurs: Einflussnehmer

Entdecke, wie du im Alltag bewusst Einfluss nehmen kannst und welches große Potenzial Gott in dir sieht. Lerne dabei drei entscheidende Denkweisen, die dich und andere voranbringen, und wie diese in die Praxis umgesetzt werden können.

Kurs-Dauer: 12 Wochen

Preis: 69 €

Kursstart: 12.09.2024

Dieser Kurs kann als Starter-Kurs dienen, um die Basis für die weiteren Kurse zu legen.

Leiterkurs 01: Leiter werden

Lerne, wie du das Thema Leiten zuversichtlich angehen kannst, ohne dich zu überfordern.

Kurs-Dauer: 5 Monate

Preis: 199 €

Kursstart 16.9. 2024

Leiterkurs 02: Gruppenleiter

Lerne, wie du gerne Verantwortung übernehmen und ein wirksamer Team- oder Kleingruppenleiter werden kannst.

Kurs-Dauer 10 Monate

Preis: 349 €; Kursstart 17.9. 2024

Leiterkurs 03: Bereichsleiter

Lerne, wie du als Diakon oder Bereichsleiter visionsorientiert leiten, coachen und ganze Verantwortungsbereiche tragen kannst.

Kurs-Dauer: 10 Monate

Preis: 899 €

Kursstart 18.9. 2024

Leiterkurs 04: Gesamtleiter

Lerne, wie du als Pastor, Ältester oder Geschäftsführer Organisationen gesund führen und durch sämtliche Fahrwasser navigieren kannst.

Kurs-Dauer 18 Monate

Preis: 1992 €

Kursstart 19.9. 2024

In den Kursen lernst du gemeinsam mit einer kleinen Lerngruppe und erhältst eine abwechslungsreiche Mischung aus Video-Teaching, Live-Webinaren, Praxisaufgaben und einem Präsenztreffen pro Kurs.

Kostenlose Angebote für dich:

Der K5 Leitertest: Nutze unseren Gratis-Leitertest, entdecke dein natürliches Führungspotential und erhalte eine Einschätzung deiner aktuellen Führungsebene. (Dauer: 10 Minuten)

Der K5 Podcast: Du lernst spannende Führungspersönlichkeiten kennen und hörst relevante Leitungsthemen.

Lass dich inspirieren und werde zu einem eigenverantwortlichen Leiter in Kirche, Beruf und Gesellschaft!

Weitere Informationen und Anmeldung unter K5 Leitertraining

Du möchtest das Angebot für dein Team oder deine ganze Gemeinde nutzen? Schau dir unsere Gruppenangebote an und sprich gerne mit uns. Wir unterstützen dich gerne!

Kontakt:

Mail: info@k5-leitertraining.de Telefon: 02261 406167

Kirche für Oberberg e.V.

Kölner Str. 94

51702 Bergneustadt Forum Wiedenest e.V.

Eichendorfstraße 2

51702 Bergneustadt