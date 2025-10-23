Stört Jesus unser Stadtbild?

Der christliche Blog god.fish stellt eine provokante Frage: Würde Jesus heute in deutschen Städten das Stadtbild „stören“? Wäre er womöglich ein Fall fürs Ordnungsamt?

- Werbung -

Wie würden wir reagieren, wenn Jesus heute mit seinen Jüngern durch deutsche Innenstädte ziehen würde? Der Autor beschreibt ihn als Wohnungslosen ohne Papiere, der mit einer Gruppe von Ausgegrenzten unterwegs ist – und stellt die Frage, ob er heute als „Problem im Stadtbild“ wahrgenommen würde.

Die Beschreibung der „Jesus-Crew“ erinnert an aktuelle Debatten über Migration und Sicherheit. Der Text spielt bewusst mit Vorurteilen: Ein Mann aus dem Nahen Osten, ohne festen Wohnsitz, begleitet von politisch Radikalen, Kranken und Prostituierten – wäre das nicht genau die Gruppe, vor der heute gewarnt wird? Die These: Wer heute lautstark christliche Werte verteidigt, würde Jesus selbst womöglich ablehnen – weil er nicht ins saubere Stadtbild passt. Eine Einladung zum Nachdenken – und zur Selbstprüfung.

Weiterlesen bei god.fish