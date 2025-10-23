Stört Jesus unser Stadtbild?

Der christliche Blog god.fish stellt eine provokante Frage: Würde Jesus heute in deutschen Städten das Stadtbild „stören“? Wäre er womöglich ein Fall fürs Ordnungsamt?
Wie würden wir reagieren, wenn Jesus heute mit seinen Jüngern durch deutsche Innenstädte ziehen würde? Der Autor beschreibt ihn als Wohnungslosen ohne Papiere, der mit einer Gruppe von Ausgegrenzten unterwegs ist – und stellt die Frage, ob er heute als „Problem im Stadtbild“ wahrgenommen würde.
Die Beschreibung der „Jesus-Crew“ erinnert an aktuelle Debatten über Migration und Sicherheit. Der Text spielt bewusst mit Vorurteilen: Ein Mann aus dem Nahen Osten, ohne festen Wohnsitz, begleitet von politisch Radikalen, Kranken und Prostituierten – wäre das nicht genau die Gruppe, vor der heute gewarnt wird? Die These: Wer heute lautstark christliche Werte verteidigt, würde Jesus selbst womöglich ablehnen – weil er nicht ins saubere Stadtbild passt. Eine Einladung zum Nachdenken – und zur Selbstprüfung.
Für mich gibt es hier 2 Aspekte:
Der gesellschaftliche, der ja derzeit durch die ‚Stadtbild‘ Äußerung von Merz stark diskutiert wird. Ich denke und hoffe, dass die Gesellschaft offener ist als ein BK Merz, der offensichtlich die Strategie mal wieder ausprobiert, die AfD zu kopieren.
Wenn Jesus allerdings heute in einer Kirche so randalieren würde wie seinerzeit im Tempel, hätte er aber wohl wenig Sympathien. Andererseits hat der weitestgehend christliche Pöbel in den USA bei der Stürmung des Kapitols sogar mehrere Menschen getötet und hat heute unter den christlichen Rechten Heldenstatus. Also wer weiß, wie es wäre.
Viel interessanter finde ich den religiösen Aspekt. Wie würde Jesus heute die christlichen Kirchen finden oder überhaupt das Christentum. Ich bin doch immer wieder erstaunt, wie selten sich das Christen ernsthaft fragen. Vielleicht fürchten sie die offensichtliche Antwort.