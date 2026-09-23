Jesus spricht: „Ich bin die Tür“

Was meint Jesus, wenn er sagt: „Ich bin die Tür“? In ihrer Auslegung von Johannes 10,9 zeigt Tina Arnold, warum dieses Bild weit mehr ist als ein Hinweis auf den Zugang zum Glauben. Es beschreibt eine bleibende Beziehung zu Gott, die den Alltag von Christen prägen soll und zeigt, wie Gott alltagsnahe Gleichnisse benutzt, um uns Wahrheiten zu lehren.

Ausgehend von der vertrauten Vorstellung eines Schafstalls erläutert Arnold, wie Geborgenheit bei Gott und das Hinausgehen in die Welt zusammengehören. Der Glaube erschöpft sich nicht im Schutzraum der Gemeinschaft, sondern bewährt sich mitten im Leben.

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