Berliner Schule nach Margot Friedländer benannt

Holocaust-Überlebende Margot Friedländer wird mit der Umbenennung einer Schule geehrt. Der Bürgermeister von Berlin sowie Senatsvertreter erinnerten aus diesem Anlass daran, die Demokratie zu schützen.

Margot Friedländer setzte sich bis zu ihrem Tod am 9. Mai 2025, als Zeitzeugin dafür ein, die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten. Seit 2011 sprach sie regelmäßig an Berliner Schulen über ihre Lebensgeschichte und die Verbrechen des Nationalsozialismus. Nun soll die Umbennenung einer Schule ihr Lebenswerk würdigen, heißt es in einer Pressemitteilung.

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In einem festlichen Akt enthüllte der Berliner Bürgermeister Kai Wegner (CDU) gemeinsam mit der Schulleitung, Senatsvertretern und Mitgliedern der Margot-Friedländer Stiftung feierlich den neuen Schriftzug an der Außenwand der Schule. So erhielt das ehemalige Berliner Hans-Carossa-Gymnasium zu seinem 75. Jubiläum den neuen Namen Margot Friedländer Gymnasium.

Wegner erinnerte: „Margot Friedländer hat als Holocaust-Überlende mit ihrer Erinnerungsarbeit, ihrem Einsatz gegen das Vergessen und vor allem mit ihren Gesprächen mit jungen Menschen unschätzbar viel geleistet. Sie hat uns eindringlich vor Augen geführt, wohin Hass und Ausgrenzung führen und uns mit ihrer Botschaft ‚Seid Menschen‘ eine bleibende Mahnung mit auf den Weg gegeben. Das Lebenswerk Margot Friedländers ist für uns Vorbild und Auftrag zugleich: Wir müssen unsere Demokratie schützen, für Menschlichkeit und Toleranz einstehen und jeder Form von Antisemitismus entschieden entgegentreten. Ich wünsche mir, dass das Margot-Friedländer-Gymnasium diese Werte jeden Tag mit Leben füllt.“

„Sie hat an dieser Schule über viele Jahre ihre Geschichte erzählt und junge Menschen daran erinnert, wohin Ausgrenzung, Antisemitismus und Menschenverachtung führen können. Diese Erinnerung wachzuhalten und für ein klares ‚Nie wieder‘ einzustehen, bleibt unsere gemeinsame Verantwortung.“, fügte der Bezirksbürgermeister von Berlin-Spandau, Frank Bewig, hinzu.

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