So überleben Pastoren die ersten 5 Jahre einer Gemeindegründung

Wie in der Ehe sind bei einer Gemeindegründung die ersten Jahre entscheidend für den langfristigen Erfolg. Statt dem siebten ist es jedoch laut Taylor Burgess bei Gemeindegründungen das verflixte fünfte Jahr. Burgess arbeitet als leitender Pastor der Cross Community Church in South Carolina (USA). Die Gemeinde wurde vor fünf Jahren gegründet. In einem Artikel für das Netzwerk Evangelium21 teilt er zehn Tipps für Pastorinnen und Pastoren, um diese wichtige erste Phase zu überstehen:

Ein lebendiges Gebetsleben Ein intaktes Zuhause Treue Freunde Regelmäßige Erholung Disziplin und Grenzen Weiterentwicklung von Führungskompetenzen Ausreichend Studierzeit Absichtliche Einfachheit Ein robustes Aufnahmeverfahren für neue Mitglieder Ausharren und Durchhalten

