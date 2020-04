Norbert Blüm ist tot. Der langjährige Bundesarbeitsminister und engagierte Christ starb in der Nacht im Alter von 84 Jahren, wie die nordrhein-westfälische Staatskanzlei am Freitag in Düsseldorf mitteilte.

Der CDU-Politiker Blüm gehörte als einziger Minister in den Jahren 1982 bis 1998 sämtlichen Kabinetten von Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) durchgehend an. In der CDU hatte Blüm zahlreiche Parteiämter auf Bundes- und Landesebene inne, unter anderem war er Mitglied des Parteipräsidiums und gehörte von 1969 bis 2000 zum Bundesvorstand.

Der 1935 in Rüsselsheim geborene, volksnahe Politiker engagierte sich besonders im Arbeitnehmerflügel der Partei (CDA). Nach dem Ende der Ära Kohl zog er sich nach und nach von seinen politischen Ämtern zurück. Er blieb aber weiterhin sozial engagiert, unter anderem bei Amnesty International und der Kindernothilfe. In einem Gastbeitrag für die Süddeutsche schrieb er 2018: „Wir, die Bewohner der Wohlstandsinsel Europa, sind die Hehler und Stehler des Reichtums der sogenannten Dritten Welt. Auf deren Kosten und Knochen haben wir uns bereichert.“

Studierter Theologe

Nach einer Werkzeugmacher-Lehre studierte Blüm Philosophie, Geschichte, Germanistik und katholische Theologie, bevor er in die Politik ging. Sich selbst bezeichnete Blüm gerne als „linken Konservativen“. Über seinen Glauben äußerte er sich sehr ausführlich in einem Briefwechsel mit dem Journalisten und Atheisten Peter Henkel. Dieser erschien später als Buch mit dem Titel „Streit über Gott: Ein Gespräch unter Gegnern“.

Auch mit seiner eigenen Partei setzte sich Blüm nach Ende seiner politischen Laufbahn kritisch auseinander, zum Beispiel mit der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Im oben genannten Gastbeitrag mahnte er: „Das C im Parteinamen ist kein Besitzanspruch an Wähler, sondern eine Selbstverpflichtung der Partei, ihre Politik an der Botschaft des Christentums zu messen.“

