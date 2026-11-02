Jesus kennenlernen: proChrist lädt zum „Abend der Entscheidung“ ein

Am 15. November ruft proChrist dazu auf, Freunde und Nachbarn zu einem evangelistischen TV-Event einzuladen. Der „Abend der Entscheidung“ wird live im TV, Radio und online übertragen.

Die evangelistische Initiative proChrist lädt Einzelpersonen und Hauskreise ein, am Sonntag, 15. November, Freunde und Nachbarn zum „Abend der Entscheidung“ einzuladen. Die Live-Sendung beginnt um 20:15 Uhr. Elf christliche Werke verantworten sie gemeinsam, heißt es in einer Pressemitteiung.

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Der „Abend der Entscheidung“ wird im Fernsehen, im Radio und online ausgestrahlt: auf Bibel TV, ERF, EWTN und Hope TV sowie Radio Horeb und DAB+. Zuschauer können sich über einen YouTube-Chat mit eigenen Fragen ins Studio einbringen.

Gastgebende erhalten kostenfrei ein Veranstaltungspaket. Es enthält einen Gesprächsleitfaden mit Impulsfragen zu Lebensthemen sowie Material, um über Social Media und WhatsApp einzuladen.

Einladung zum Glauben an Jesus Christus

In der Sendung geht es um die Frage nach Sinn und Orientierung: „Warum bin ich eigentlich hier? Was trägt mich, wenn das Leben äußerlich funktioniert, innerlich aber etwas fehlt? Und welche Entscheidung kann meinem Leben eine neue Richtung geben?“ Die Veranstalter laden ausdrücklich dazu ein, Jesus Christus kennenzulernen und eine eigene Entscheidung für den christlichen Glauben zu treffen.

Im Mittelpunkt stehen drei Gäste mit persönlichen Berichten: TV-Autor und Produzent Christian Busemann (Buch: „Jesus, ich und mein verrücktes heiliges Jahr – Aus dem Tagebuch eines Anfängerchristen“) beschreibt eine Phase voller Unruhe und Familienstreit. Er setzte sich mit Gebet, Bibellesen und einer Pilgerreise neu mit dem Glauben auseinander. Vanessa Schmitz berichtet von seelischen Krisen und Jahren der Suche in Esoterik und Spiritualität. Dort fand sie keinen bleibenden Frieden. Riccardo Wagner, Professor an der Hochschule Fresenius in Köln, hielt das Christentum nach eigener Aussage lange für überholt. Er las die Bibel schließlich kritisch und änderte seine Meinung. Alle drei haben eine Entscheidung für Gott getroffen und dabei, so sagen sie, inneren Frieden, Würde, Orientierung und Hoffnung gefunden.

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Durch die Sendung führen die TV-Moderatoren Andrea Ballschuh, Marcus Walter und Fabian Maier. Initiatoren des „Abend der Entscheidung“ sind Alpha, Bibel TV, ERF, EWTN, Grandios, Hope TV, IDEA, Jesus.de, Marburger Medien, proChrist und Radio Horeb.

Der Verein proChrist ist eine überkonfessionelle evangelistrische Initiative. Durch Veranstaltungen will proChrist Kirchengemeinden dabei unterstützen, mit Gästen über zentrale Lebensthemen ins Gespräch zu kommen und zum christlichen Glauben einzuladen.

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