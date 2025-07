Gesund glauben: Negative Glaubenssätze ablegen

Falsche Glaubensvorstellungen und Gottesbilder können uns belasten. Es ist wichtig, sie zu überwinden.

Von Pfarrer Andreas Schmierer

Ist Religion gesundheitsschädlich? Haben Religionskritiker in Gefolgschaft von Sigmund Freud also recht, dass Glaube gefährlich oder gar krankhaft sei? Ist an der „Gottesvergiftung“ (Tillmann Moser, 1976) etwas dran? Die Vorstellungen, die Menschen sich von Gott machen, sind vielfältig geprägt: von der Erziehung im Elternhaus, Begegnungen im (Kinder-)Gottesdienst, der Jungschar, im Religionsunterricht, Predigten und Podcasts. Dazu kommen Situationen, in denen Gebetserhörungen stattfanden oder ausgeblieben sind.

Das biblische Menschenbild steht für die untrennbare Einheit von Geist, Seele und Leib. Davon ausgehend liegt es nahe, dass sich Glaubensvorstellungen in einer näher zu bestimmenden Art und Weise auch auf den Zustand unserer Seele und unseres Körpers (Psychosomatik) auswirken. Ebenso können sich seelische Beeinträchtigungen auch auf das Glaubensleben auswirken, müssen es aber nicht. So kann ein Christ an einer psychischen Erkrankung leiden und dennoch im Glauben gesund sein. Eine monokausale Erklärung, die eine körperliche oder psychische Erkrankung allein auf Glaubensvorstellungen zurückführt, wird der Realität nicht gerecht, vielmehr liegt ein komplexes Gefüge vor.

Negative Gottesbilder

Der Religionspädagoge Anton Bucher bezeichnet ein Gottesbild als „negativ“, wenn es psychologisch unerwünschte seelische Zustände befördert. Als Charakteristika benennt er das Schüren von Angst; das Bewirken von Schuldgefühlen, für die es keine Verantwortung gibt, und zwanghaftem Verhalten; eine Verminderung des Selbstwertgefühls; Feindseligkeit gegenüber Andersgläubigen sowie die Erfahrung, dass die Gottesbeziehung in Herausforderungen eher als Last denn als Hilfe wahrgenommen wird (negatives Coping).

Ist Gott ungerecht?

Die 10-jährige Lea bekommt mit, wie ihre Eltern fürchterlich streiten. Sie bittet Gott, dass wieder Frieden in die Familie einkehren darf. Zwei Wochen später eröffnen die Eltern ihrer Tochter, dass sie sich trennen werden. Lea ist am Boden zerstört und sicher: Gott liebt sie weniger und hat deshalb ihr Gebet nicht erhört. So nachvollziehbar und aufwühlend Lea in dieser Situation Enttäuschung und Unverständnis verspürt, so wenig korrespondiert ihre gegenwärtige Erfahrung mit dem Bild, das die Heilige Schrift von Gott zeichnet.

Gott „lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen“ (Matthäus 5,45), er ist nicht parteiisch oder launisch (vgl. Apostelgeschichte 10,34; 1. Petrus 1,17), Gott macht keine Ausnahme und hat Lea weniger lieb als andere. Entscheidend wird sein, ob es Lea gelingt, in der Unstimmigkeit zwischen erfahrener Wirklichkeit und dem biblischen Gottesbild sich Gott mit all ihren Fragen anzuvertrauen und ihren Glauben nicht von einer äußerst schmerzhaften Erfahrung abhängig zu machen.

Die Rolle von Gefühlen

Bestimmte Gefühle werden religiös als unerwünscht betrachtet. So begegnet mir in Gesprächen immer wieder die Meinung, dass Christen, wenn sie „richtig“ glauben, keine Angst haben. Diese Überzeugung erzeugt unter Umständen gehörigen Druck und führt in ein Gedankenkarussell: Empfinde ich Angst, so muss doch etwas mit meinem Glauben nicht stimmen! Gehöre ich überhaupt zu Jesus?

Ebenso beim Ärger: Ein „vorbildlicher“ Christ ärgert sich nicht, wenn er hintergangen wurde und akzeptiert alles tapfer. Diese Darstellung ist gewiss überzeichnet, zugleich zeigt sie: Angst ist nicht per se schlecht. Entscheidend ist die konkrete Situation: Stehe ich an einer vierspurigen Straße und will sie ohne Ampel überqueren, dann ist Angst durchaus angemessen. Ebenso wird keine Beziehung als erfüllend wahrgenommen werden, wenn Ärger und Enttäuschung nicht ausgesprochen und verarbeitet werden können.

Der Psychologe Ulrich Giesekus schreibt: „Gefühle sind Gefühle. Sie sind innere Reaktionen, keine Handlungen. Deswegen können sie auch nicht Schuld sein – wohl aber Schuld aufzeigen und auch zu schuldhaftem Verhalten motivieren“ (Giesekus: Glaub dich nicht krank, 59).

Enge im Glauben

Anna war in einer charismatischen Gemeinde vielseitig engagiert. In der Corona-Zeit konnte sie die geltenden Regeln nicht mittragen und ist aus der Kirche ausgetreten. Inzwischen lehnt sie auch Lobpreis-Musik als unchristlich ab, sortiert ihre Freunde aus und geht in keine Gemeinde, da sie ein „reines Leben“ führen will. Hier braucht es Weisheit und Mündigkeit im Glauben, um heilsrelevante Fragen (zum Beispiel die Bedeutung des Todes Jesu) von Geschmacksfragen (Musikstil, Predigtdauer) zu unterscheiden.

Anna muss Lobpreismusik nicht mögen, aber unchristlich ist sie deshalb nicht. Ebenso ist es für Christen keine Option, sich dauerhaft abzuschotten. Selbstverständlich benötigen wir stärkende Zeiten und geistliche Rückzugsorte, doch Jesus sagt selbst: „Wie du [Gott] mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt.“ (Johannes 17,18) Christen sollen in der Welt leben, ein Zeugnis für Gott sein, das andere irritiert, inspiriert und ins Nachdenken bringt und sich zugleich nicht den Vorstellungen dieser Welt anzupassen (vgl. Römer 12,2).

Negative Glaubensvorstellungen überdenken

Wie können Glaubensvorstellungen auf ihre Sachgemäßheit überprüft und gegebenenfalls auch verändert werden? Als Ausgangspunkt könnten folgende Fragen dienen:

Entspricht die Vorstellung dem, wie in der Bibel Gott, vor allem durch Jesus in den Evangelien, vorgestellt wird?

Was denken Glaubensgeschwister, denen ich vertraue, zum Beispiel Ehepartner, Familie, enge Freunde, darüber?

Sollten diese beiden Möglichkeiten nicht weiterführen, bietet sich ein Gespräch mit einem Seelsorger an. Dort ist Raum, um offen (auch schambehaftete) Gedanken zu äußern. Sollten Anzeichen für eine psychische Erkrankung vorliegen, ist dies unbedingt von einem Arzt abzuklären. Dass sich dysfunktionale – wörtlich: in ihrer Funktion abträgliche oder falsche – Glaubensvorstellungen, rasch ändern, ist eher die Ausnahme.

Das Seelsorge-Gespräch, ggf. die Beichte und das Abendmahl können hilfreich sein – ebenso ein ausführliches Bibelstudium, das dem bisherigen Denken (etwa „Gott kann mir nicht vergeben“) Gottes Wort entgegenhält (z. B. 1. Johannes 1,9: „Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt.“). Schritt für Schritt kann so ein neues Bild von Gott entstehen.

Andreas Schmierer ist württembergischer Pfarrer und Studienassistent für Praktische Theologie im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Er ist Mitglied im Redaktionsteam des Kirchenmagazins 3E und forscht zu Hauskreisen im Kontext des Gemeindeaufbaus.