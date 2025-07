Leichtathletik-Star Edgar Itt: „Gott antwortet nicht immer sofort“

Er feierte viele Erfolge, wie die Bronzemedaille 1988 bei Olympia. Verletzungsbedingt musste Itt jedoch seine Karriere beenden. Diese Lebensphase habe er nur durch Gott bewältigen können.

Seinen größten sportlichen Erfolg erzielte Edgar Itt, der in den 1980er Jahren neben Harald Schmid der deutsche Superstar im Hürdenlauf war, bei den Olympischen Spielen in Seoul 1988. Dort gewann er die Bronzemedaille im 4-mal-400-Meter-Staffellauf. Außerdem erreichte er das Finale im 400-Meter-Hürdenlauf (siehe HIER).

Der ehemalige deutsche Leichtathlet war kürzlich zu Gast in der Ermutigungssendung „Wie man Riesen bekämpft“ bei Hope-TV. Im ermutigenden Talk mit Moderator David Kadel sprach Edgar Itt darüber, wie man es schaffen kann, die persönlichen Hürden im Leben besser zu meistern. Dabei benannte der 58-Jährige, der heute als Coach und Motivationstrainer arbeitet, den christlichen Glauben als eine wichtige Ressource in seinem Leben.

Edgar Itt wuchs im hessischen Ortenberg bei Gedern als Sohn eines afrikanischen Vaters und einer deutschen Mutter auf. Im Gespräch mit David Kadel erzählte Itt, dass er seinen Vater nie kennengelernt hat und seine Mutter ihn und zwei Geschwister alleine großzog. Damals habe er als Kind mitbekommen, wie seine Mutter von einigen Wenigen im Ort beleidigt wurde. Zudem habe er selbst rassistische Beleidigung erfahren müssen, auch wenn das nur von wenigen Menschen gekommen sei, erklärte Itt auf seine Kindheit zurückblickend. Er habe damals im Alter von 11 Jahren entschieden, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern eine Veränderung herbeizuführen. Die Motivation, die ihn als 11-Jährigen antrieb, führte dazu, dass er 10 Jahre später – nach seinem Erfolg bei Olympia – Ehrenbürger seiner Heimatstadt wurde.

Orientierung auf seinem Lebensweg gab ihm der christliche Glaube. So habe ihm seine Mutter den biblischen Rat gegeben, versöhnt mit der Vergangenheit zu sein und stets nach vorne zu blicken, berichtete Edgar Itt im Talk mit David Kadel weiter (Anmerkung: Der biblische Vers den Edgar Itt hier anspricht, lautet: „Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden“ – 2. Korinther 5,17).

Der 58-Jährige berichtete weiter, dass sich seine Beziehung zu Jesus Christus erst im Lauf seines Lebens in herausfordernden Zeiten intensivierte. Itt schilderte, wie er in der Zeit, in der er über 2,5 Jahre mit Verletzungen kämpfte, in eine „hochdepressive Phase“ gefallen sei. Damals habe er angefangen, sich an Vorbildern zu orientieren. Zu diesen zählte er auf: Martin Luther King Jr., Richard von Weizsäcker, Lionel Richie und Jesus Christus. Bekennender Christ sei er dann in den Jahren 1992/1993 geworden. Als wesentliche Eigenschaft eines Christen sieht Edgar Itt die Geduld. Mit Blick auf seine Erfahrungen erklärte der 58-Jährige:

„Gott antwortet nicht immer sofort. (…) Er hat seine eigene Art, mit dir zu kommunizieren. Und für jeden und jede eine andere Sprache. Und manchmal dauert es eben ein bisschen länger. Manchmal will er uns auch ein bisschen prüfen, ob wir es auch wirklich ernst meinen.“

Nach seiner zweieinhalbjährigen Verletzungsphase habe er wieder Anschluss an die Weltspitze gefunden und sei auf dem Weg gewesen, sogar bei Weltmeisterschaften gewinnen zu können. Im Alter von 28 Jahren kam dann die Nachricht, dass er Sportinvalide ist und nicht weiter Leistungssport betreiben kann. Im Umgang mit dieser Situation berichtet Edgar Itt:

„Gott hat mich aufgefangen. Zum Glück war ich schon vier Jahre vorher zu Gott gekommen. Wenn ich das nicht gehabt hätte, auch die Kirchengemeinde nicht gehabt hätte, dann wäre es schwer gewesen.“

Heute ist er sich gewiss, dass er diese Zeit „nur durch Gott“ habe bewältigen können, fügte der ehemalige Spitzensportler an. Nach seiner Sportkarriere machte er an der Frankfurter Uni seinen Diplom-Kaufmann. Er wünscht heute in seinen Vorträgen und Coachings bei Wirtschaftsunternehmen den Teilnehmern immer am Ende der Veranstaltung „Gottes reichen Segen“. Dieser Satz zeige auch am Ende, „unter welchem Dach meine gesamte Rede stand“, so Itt.

