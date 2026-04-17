Artemis 2-Mission: die Schönheit der Schöpfung

Nach ihrer Mondumrundung sprechen die Astronauten der Artemis-2 Mission über die Schönheit der Erde – und auch ihren Glauben.

Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman und Christina Koch umrundeten zusammen in einer Flugkapsel den Mond – und das zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren. Es wurden noch andere Fortschritte errungen: Christina Koch war die erste Frau auf einer Mondmission, Jeremy Hansen der erste Nicht-US-Amerikaner (Kanadier) und Victor Glover die erste dunkelhäutige Person.

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Die vier verbrachten 10 Tage zusammen im All und konnten unter anderem den Erdaufgang betrachten. Sie hörten im Weltraum christliche Musik („Good Morning“ vom christlichen Rapper TobyMac) und sendeten eine Osterbotschaft, in der Glover betonte, dass die Lehren Jesu für ihn Liebe bedeuteten und drückte den Wunsch aus, die Menschheit an diese Liebe zu erinnern.

Später fügte Glover hinzu, wie ergriffen er von der Schönheit der Schöpfung sei, und offenbarte von oben einen neuen Blickwinkel auf die Erde, wie die Catholic News Agency berichtete. Dabei sagte er unter anderem:

„In all dieser Leere – in dieser riesigen Menge an Nichts, das wir Universum nennen – gibt es diese Oase, diesen wunderschönen Ort, an dem wir alle zusammen existieren dürfen.“

Zudem erinnerte er daran, dass wir die Erde als Einheit sehen sollten und dass jeder einzelne von uns etwas Besonderes sei. Diese bewegenden Worte erreichten auch GreenPeace. Auf Instagram erinnerten sie mit Glovers Worten an die Schutzbedürftigkeit der Erde:

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Zurück auf der Erde dankte Victor Glover auf einer Pressekonferenz öffentlich Gott für diese Erfahrung.

„Als dies am 3. April begann, wollte ich Gott öffentlich danken, und ich möchte Gott noch einmal danken, denn noch größer als die Herausforderung, zu beschreiben, was wir durchgemacht haben, ist die Dankbarkeit […] – Es ist zu überwältigend, um nur in einem Körper Platz zu haben.“

Doch nicht nur der bekennende Christ, sondern auch die anderen Crew-Mitglieder zeigten sich spirituell sehr bewegt von dieser einmaligen Reise. Christina Koch betonte ebenfalls den wichtigen Zusammenhalt, den die Erde „als Crew“ in „all dem schwarzen Nichts“ haben sollte. Und Reid Wiseman, der Kommandant der Mission, erklärte auf einer Pressekonferenz, wie besonders es sei, ein Mensch zu sein und auf der Erde existieren zu dürfen.

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