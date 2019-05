Kindermusikerin Margret Birkenfeld verstirbt mit 92 Jahren

Die christliche Liedermacherin Margret Birkenfeld ist am Freitag (3. Mai) in Dillenburg verstorben. Sie ist die Autorin zahlreicher Kinder- und Erwachsenenlieder wie „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ oder „Sei ein lebendger Fisch“.

Margret Birkenfeld wurde 1926 in Bochum geboren. Ihr Musikstudium absolvierte sie in Dortmund. Von 1948 bis 1961 arbeitete sie als Lehrerin für Geige und Blockflöte am Konservatorium in Witten. 1961 fand sie ihre Berufung schließlich in der Musikabteilung von Gerth Medien (damals Buch- und Schallplattenverlag Hermann Schulte). Auch bis in den Ruhestand hinein arbeitete sie dort weiter.