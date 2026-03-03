Bruder Abdull mit Eugene Bach: Krieger Gottes

„Ich habe Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung in einem Glauben erfahren, der mir nicht eingeprügelt worden ist. […] Jesus aber hat sich für mich schlagen lassen, als Geschenk, damit ich für immer mit ihm leben kann.“ Diese Worte hat Abdull einem islamischen Geistlichen nach zahlreichen Misshandlungen, Folter und Demütigungen entgegengengehalten. Als Konsequenz für diese Aussage wird er zur Hinrichtung geführt.

„Krieger Gottes“ ist die Geschichte eines Mannes, dessen Großvater ein mächtiger Ajatollah ist und in ihm einen legitimen Nachfolger sieht. In einer grausam-schmerzhaften Brandzeremonie wird Abdull schon als Kind sein weiterer Weg als islamischer Geistlicher aufgezeigt. Abdull macht später eine millitärische Ausbildung für eine Spezialeinheit, kämpft im ersten Golfkrieg und wird bei einem Gefecht verwundet und für tot erklärt. Wie durch ein Wunder kommt er ins Leben zurück, schwerverletzt. Fortan will er Christen zum Islam bekehren. In einem armenischen Viertel bekommt er das heilige Buch der Christen und liest darin: Von Jesus, der einer Frau am Brunnen begegnet, von Christen, die Gott Vater nennen. Hasserfüllt kommt Abdull später in eine armenische Kirche und begegnet dort Christus.

Wie sehr Religion in die Irre führen kann und die schlimmsten menschlichen Abgründe hervorbringt, hat Abdull am eigenen Leib erfahren. Eine packende Lebensgeschichte, die extremen Hass auf Christen nicht beschönt und die überwältigende Liebe Gottes offenbart. Keine Biografie für schwache Nerven, aber ein Buch, das zeigt, wie Jesus selbst in Situationen maximaler Bedrängnis und Verfolgung sich als Tröster und Helfer zeigt. Dieses Buch ist glaubensstärkend und eine große Motivation, um für Menschen zu beten, die aus religiösem Fanatismus Christen verfolgen und töten.

von Andreas Schmierer

Leseprobe (PDF)