Damaris Kofmehl: Josef – ein Bibel-Thriller

Vom Vater verwöhnt, von seinen neidischen Brüdern als Sklave verkauft – die bewegende biblische Geschichte von Josef wird in diesem Buch in ihrer ganzen Dramatik lebendig nacherzählt. Die Autorin hält sich eng an den biblischen Text und ergänzt ihn behutsam um Details, die den Figuren mehr Tiefe verleihen. Vor allem Charaktere, die in der Bibel nur am Rand erwähnt werden, nehmen Gestalt an, etwa Josefs Frau. Besonders eindrücklich sind die Schlüsselmomente in Josefs Leben geschildert: seine inneren Kämpfe, als ihn seine Brüder wie ein Stück Vieh verkaufen, die Verzweiflung über das Gefühl, im Gefängnis verlassen und vergessen zu sein, oder die aufwühlenden Gedanken bei der unerwarteten Wiederbegegnung mit seinen Brüdern.

Obwohl das Buch recht umfangreich ist, liest es sich durch die spannende Erzählweise sehr schnell. Das Leben im alten Ägypten wird anschaulich dargestellt, was eine große Hilfe ist, um die biblische Erzählung zu verstehen. Zusammenhänge, die beim Lesen des alttestamentlichen Berichts Fragen aufwerfen können, werden schlüssig erklärt und nachvollziehbar ergänzt.

Eine biblische Geschichte nachzuerzählen, ohne dabei das richtige Maß zwischen dichterischer Freiheit und Treue zum Text zu verlieren, ist eine große Herausforderung. Damaris Kofmehl gelingt das in diesem Buch hervorragend. Ihre Ergänzungen helfen dabei, sich die Ereignisse plastisch vorzustellen, ohne den biblischen Bericht zu vernachlässigen. Gleichzeitig greift sie geistliche Themen auf, die bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Besonders das Thema Vergebung regt zum Nachdenken an und vermittelt: Wenn Josef seinen Brüdern ein so großes Unrecht vergeben konnte, dann gibt es sicher für jeden einen Weg, von Bitterkeit und nachtragenden Gefühlen frei zu werden.

Von Marianne Müller

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