Das Predigt-Journal kommt mit einer hochwertigen Hardcover Bindung daher und überzeugt in Haptik und Optik. Die Farbgestaltung und die gewählten Muster und Designs sind schlicht, aber schön und vor allem für Männer und Frauen ansprechend.

Das Buch hat viele Seiten auf denen man sich gezielt Notizen zu der gehörten Predigt machen kann. Ein bisschen wird man angeleitet z.B. durch den Bereich „Fragen“ oder „Das nehme ich mit“.

Dazu gibt es noch Platz für Bibelverse und Zitate und immer reichlich Platz für eigenen Text. Es gibt also nicht nur Ausfüllkästchen sondern auch leere Seiten um die Gedanken festzuhalten.

Von Wiebke Neubacher

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