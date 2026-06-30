Gianna Wemmer: Wenn das Wunder ausbleibt

Giannas Weg durch Verlust und Zweifel zur Hoffnung lässt einen nicht unberührt. Offen und absolut ehrlich schreibt sie über ihren Glauben und über ihr Ringen mit Gott. Vom Festhalten, von Veränderung, von anderer, neuer Tiefe – aber auch von Zerbrechlichkeit.

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Gianna ist ein junges Mädchen. Sie vertraut Gott, dass er ihre Mama beschützt und heilt. Doch Gott lässt zu, dass ihre Mama, in ihrer tiefen Depression und Hoffnungslosigkeit, Suizid begeht. Ihre Welt zerbricht, ihr Glaube liegt in Scherben. Ich habe mich in Giannas Ringen, Fragen und Kämpfen total wiedergefunden, denn ich habe ähnliches erlebt. Man leidet mit dem Vater, den Kindern mit. Mit dem Schmerz, dem Nichtverstehen, der Hilflosigkeit. Den vielen offenen Fragen, dem „Warum“?

Doch es ist berührend, mitzuerleben, wie Gott die Familie durch das „Todestal“ trägt und nicht loslässt. Gianna findet zu einem tiefen, doch veränderten Glauben und Gottesbild. Welch ein Weg, welch ein Glaube. Die Familie geht ihren Weg mit Gott weiter, hat neue Zukunftspläne, fasst neuen Mut. Man atmet mit Gianna auf, freut sich. Gianna heiratet, eine neue Zukunft öffnet sich vor ihr.

Doch dann erkrankt der geliebte Vater an Krebs. Wird Gott dieses Mal ein Wunder tun und den Vater heilen? Gianna merkt, wie ihr Glaube hier verletzlicher geworden ist, fragender. Wieder wird man mitgenommen in Giannas Ringen mit Gott, ihren Gefühlen, ihren Ängsten, ihren Fragen. Hält ihr Glaube dieser neuen Prüfung stand?

Selten hat mich ein Buch so tief emotional berührt. Dieses Ringen mit Gott, dieses Nichtverstehen von Gottes Handeln, diese offenen Fragen wird jeder der ähnliches in seinem Leben erlebt hat so oder in anderer Form kennen. Doch Gott lässt und ließ nie los. Er hält diese Fragen und Zweifel aus. Er ist und war da!

Ein sehr kostbares Buch über die Zerbrechlichkeit des Lebens und des Glaubens. Ein sehr ehrliches Buch über die Höhen und Tiefen und Kämpfe von Gianna und die Veränderung ihres Glaubens, der jeder Zerbrechlichkeit stand hielt.

Dieses Buch sollte man gelesen haben. Es ist ein Wiedererkennen für diejenigen, die schon in ähnlichen Kämpfen standen oder stehen. Es ist ein wertvolles, berührendes Glaubenszeugnis für jeden Menschen, das zur eigenen Reflektion des Glaubens anregt, und den eigenen Glauben hinterfragt – und gleichzeitig Verstehen weckt für Freunde, die vielleicht gerade in dieser Glaubenskrise stecken.

Von Christa Keip

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