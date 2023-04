Regina Neufeld: Die Kraft deiner Geschichte

Die Autorin Regina Neufeld erzählt in ihrem neuen Buch eindrucksvoll, welche Bedeutung unsere individuelle Lebensgeschichte für Gott und unser Umfeld besitzt. Die Autorin ist überzeugt: Brüche und Erfahrungen des Scheiterns sind für Gott kein Hindernis, in unserem Leben wirksam zu werden und unsere Geschichte segensvoll für andere zu gebrauchen.

Mir hat das Buch neu verdeutlicht, wie begrenzt unsere menschliche Sichtweise oft ist – im Gegensatz zu Gott, der den Überblick hat und auch schwere, leidvolle Erfahrungen letztlich zu unserem Besten gebrauchen kann. Der stärkste Satz des Buches steht fast am Ende – im Epilog: „Es gibt kein Hindernis, das Gott nicht umwandeln könnte in Schönheit, Hoffnung und Gnade.“ Das wird auch am Leben der Autorin deutlich, die ihren Sohn Samuel, der mit Trisomie 18 geboren wurde, nach nur 54 Tagen verlor. Eindrücklich beschreibt sie in einem Kapitel, wie sie mit diesem unglaublichen Verlust umgeht, wie sie sich Gott neu anvertraut und zur Gewissheit kam: „Gott wird durch unsere Lücken und Narben leuchten.“

Gut gefallen hat mir der authentische Stil der Autorin, die offen aus ihrem Leben, ihren Fragen, Zweifeln, Freuden und Kämpfen im Glauben berichtet. Jedes Kapitel endet mit der Rubrik „Und deine Geschichte?“, wo vertiefende Fragen für einen selbst notiert sind.

Auch wenn sich das Buch von der Aufmachung her primär an Frauen wendet, ist es thematisch durchaus auch für Ehemänner, die ihre Frauen unterstützen und bestärken wollen, geeignet!

Von Andreas Schmierer

Leseprobe (PDF)