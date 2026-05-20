Reinhard Pilz: Der Sicario mit dem Herz aus Stein

Bedingt durch den Corona-Ausnahmezustand werden die Pläne von Reinhard Pilz, als Bibelschuldozent in Santa Cruz zu arbeiten, über den Haufen geworfen. Und auch sein zweites Projekt, evangelistisch in Paraguays Schulen aktiv zu werden, konnte geschreddert werden. Übrig blieb ein drittes Arbeitsfeld: Besuche von Haftanstalten, Gottesdienste hinter Gittern und missionarische Aktionen hinter Gefängnismauern. Doch für diese Arbeit existiert kein wirklich geeignetes Studienmaterial. Niemand hatte sich bisher die Mühe gemacht, einen Studienkurs zu erarbeiten, der auf die spezielle Situation von Häftlingen und ihre besonderen Probleme zugeschnitten war. Durch die Seminare sollen Menschen eine echte Erneuerung, Wiederherstellung und umfassende Veränderung erfahren. Geplant ist, Mitarbeiter vor Ort zu gewinnen, um mit ihnen dann die Seminare durchzuführen. Doch so leicht ist es nicht, tragfähige Kontakte herzustellen, geschweige denn, Mitarbeiter zu finden. Kaum jemand interessiert sich für sein Programm, das inzwischen den Namen SMART erhalten hat.

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Als er Pastor Nestor begegnet, vereinbaren sie, gemeinsam eine Schulungsarbeit hinter Gittern zu starten. Sie tauchen ein in eine düstere Welt. Eine Welt voller Verzweiflung, Schmerz und erloschener Hoffnungen. Und doch scheinen sie gerade hier am richtigen Platz zu sein. Und so begegnet der Leser in diesem Buch unglaublichen Geschichten und in allem der Maßarbeit Gottes, nicht nur im Leben der JVA-Insassen, sondern auch in der persönlichen Führung und Terminplanung.

Reinhard Pilz hat immer wieder persönliche Lebensgeschichten eingebaut, die die dunkle Vergangenheit der Häftlinge verdeutlichen und die tiefgreifende Bekehrung einzelner Männer beschreiben. Die Geschichten erscheinen oft unglaublich und sind sehr berührend, wenn von Umkehr und Hingabe die Rede ist.

Mit Humor und Ehrlichkeit nimmt Reinhard Pilz uns mit auf seine Touren durch das Land und in verschiedene Gefängnisse und schenkt dabei interessante Einblicke in dieses faszinierende südamerikanische Land und seine Mentalität. Aber auch der Kampf mit Entmutigung, Rückschlägen und Zweifeln wird beschrieben. Der besondere Reiz des Buches liegt in der Balance zwischen lebendiger Beschreibung von Natur, Landschaften und Personen und dem Zeugnis von realen Erfahrungen mit dem übernatürlichen Wirken Gottes. Die Liebe und missionarische Leidenschaft für die Menschen, um die es geht, leuchten dabei immer wieder auf.

Ich hatte mich für dieses Buch entschieden, weil der Titel mir vermittelte: Hier handelt es sich um eine spannende Biografie, aber dem ist nicht so. Das Buch setzt sich zusammen aus insgesamt 33 einzelnen Geschichten, die uns, wie oben beschrieben, mit hineinnehmen in die Gefängnisarbeit von Reinhard Pilz, aber es ist nicht die Bekehrungsgeschichte eines Sicario, so wie ich es verstanden habe. Die Geschichten sind informativ und zum Teil erschütternd, aber wenn man eine Biografie erwartet, wird man ein Stückchen weit enttäuscht. Der Schreibstil ist flott und es macht Spaß, weiterzulesen und sich in die zum Teil bizarre Gefängniswelt und vor allen Dingen das Engagement des Autors hineinnehmen zu lassen. Wer sich für Missionarsarbeit in südamerikanischen Gefängnissen interessiert, wird sicher staunen über die Liebe Gottes in dunklen Zellen.

Von Ingrid Bendel

Leseprobe (PDF)