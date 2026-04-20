Justin Bieber singt Lobpreis beim Coachella-Festival

Beim Coachella-Festival in Kalifornien überraschte Popstar Justin Bieber mit einem ungewöhnlich stillen Auftritt – und einem gesungenen Bekenntnis zu Jesus Christus.

Pop-Star Justin Bieber war der Headliner des zweiten Abends beim genreübergreifenden Coachella-Festival im kalifornischen Indio (10. bis 19. April). Bei seinem Auftritt, den die Fans „Bieberchella“ tauften, performte er auch den Song „Glory Voice Memo“ – ein gesungenes Gebet.

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Das kalifornische Coachella-Festival ist bekannt für spektakuläre Show-Auftritte der Superlative. Beim diesjährigen Event setzte Pop-Star Justin Bieber ein Ausrufezeichen und performte ganz ohne Spektakel. Der 32-Jährige performte zunächst ganz allein auf der Bühne mit einem Mikrofon und einem Laptop, über den er alte YouTube-Videos von sich auf die Leinwand projizierte und so zusammen mit seinem jüngeren Ich seine Lieder sang.

Die Welt berichtet in einem Kommentar zu diesem Auftritt mit folgenden Zeilen:

„Justin Bieber spielt auf dem wohl wichtigsten Festival der Welt – und macht dann genau das Gegenteil von dem, was alle erwarten. (…) Um es klar zu sagen: Justin Bieber hat hier am Abend des 11. April den wichtigsten popkulturellen Moment des bisherigen Jahres 2026 geschaffen.“

(Die Rezension gibt es HIER).

Die FAZ titelte mit folgenden Zeilen:

„Justin Biebers Coachella-Comeback glich zeitweise einer skurrilen Karaoke-Show. Gerade darin aber lag eine bemerkenswert scharfe Kritik an der Musikindustrie – und an seinem früheren Ich.“ (siehe HIER).

Justin Bieber bot Songs aus seiner aktuellen „SWAG“-Ära und Lieder aus seiner Teenagerzeit. Sein „GLORY VOICE MEMO“ aus seinem 2025 erschienenen Album „Swag“ bildete den Höhepunkt seines Auftritts. Der gebetsartige Song dreht sich um Erlösung und Gnade und beschreibt seinen Weg durch Druck, Kampf sowie sein beständiges Vertrauen auf Jesus Christus.

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Zudem sang Bieber seinen Song „EVERYTHING HALLELUJAH“. Mit diesen beiden Songs bekannte sich der 32-Jährige vor einem der größten Live-Events des Jahres zu seinem Glauben und trug auch damit dazu bei, dass viele Zuschauer sowie Medien Biebers Auftritt als monumentalen, zeitgenössischen kulturellen Wandel bezeichneten.

YouTube-Video: EVERYTHING HALLELUJAH