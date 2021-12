Jeremy Camp: When You Speak

- Werbung -

Von JasminPatterson, NewReleaseToday.com

Übersetzung: Karen Kersten, jde

Was du wissen solltest

In seinem neuesten Studioalbum verarbeitet der christliche Musikveteran Jeremy Camp seine Erfahrungen und Lehren aus der globalen Pandemie – mit all den Veränderungen, Ängsten und Verlusten, die sie bisher verursacht hat. Camps‘ 12. Studioalbum „When you speak“ zeigt eindrucksvoll, wie wirksam der 43-Jährige auch nach 20 Jahren in der Musikindustrie noch in seinem Dienst ist.

Wie es sich anhört

Auf When You Speak wagt sich Jeremy klanglich mehr in den Bereich des Pop-Genres vor, wobei er an den Rock- und Worship-Vibes festhält, die für seine frühere Musik charakteristisch war. Diese Mischung macht das Album zu einem interessanten Hörerlebnis: Einerseits punktet es mit andächtigen und gefühlvollen Balladen, für die seine Fans Jeremy über die Jahre lieben gelernt haben (Steady Me, No Rain), andererseits werden Produktions- und Arrangement-Elemente hörbar, die heute in vielen Chartstürmern mitschwingen (Can’t Take Away, You See Me).

Geistliche Highlights

„Your love isn’t passive at all/It violently tears down my walls/And one by one my worries fall.“ Mit dieser Zeile aus Consumed hatter er mich: Die Poesie und die Symbolik malen ein Bild, das meine Aufmerksamkeit sofort gefesselt hat.

Bestes Lied

Ich verleihe Here With You den Preis für den besten Song des Albums. Es gibt Lieder, die man hört und sofort weiß, dass sie etwas Besonderes sind. Here With You ist ein kraftvoller Song über Jesus, der bei dir ist und mit dir trauert, wenn du durch Leid hindurchgehen musst.

Auf seinen Social Media Feeds teilt Jeremy mit, dass der Song inspiriert wurde, als er und sein Co-Autor die verschiedenen Arten der Trauer betrachteten, die Menschen bei einem Verlust durchleben. Wir brauchen nicht immer jemanden, der uns in solchen Momenten die richtigen Worte sagt, sondern oft einfach nur eine Bestätigung, dass Jesus uns hält und mit uns weint. Der Text wird aus dieser Perspektive gesungen, getragen von einer sanften, aber dennoch kraftvollen Klaviermelodie und Streichereinsätzen. Die Worte sind intim und bewegend und fühlen sich an wie ein Gespräch mit einem guten Freund.

Für Fans von

Matthew West, Danny Gokey, Brandon Heath