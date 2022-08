Allianzkonferenz feiert „Fest des Glaubens“

Rund 1.000 Christen versammelten sich im thüringischen Bad Blankenburg zur diesjährigen Allianzkonferenz – um „standhaft“ zu glauben.

Die Allianzkonferenz stand in diesem Jahr unter dem Motto „Standhaft“. In Bibelarbeiten und Gottesdiensten ging es um das biblische Buch des Propheten Daniel. „Die Konferenz war ein Fest des Glaubens, das uns ermutigt hat, in diesen bewegten Zeiten voller Unsicherheit froh in den Alltag zurückzukehren“, sagte die Sprecherin der Evangelischen Allianz, Margitta Rosenbaum, am Sonntag in Bad Blankenburg zum Abschluss des fünftägigen Treffens.

Mehr als 1.500 Menschen hätten die Hauptveranstaltungen auch im Internet unter anderem auf Englisch, Spanisch und Russisch verfolgt, hieß es. Damit habe die Reichweite der Konferenz erhöht werden können. Zu den Referentinnen und Referenten zählen unter anderem Jaël Binggeli, Jugendbeauftragte der Schweizerischen Evangelischen Allianz, Steffen Beck, Pastor des ICF Karlsruhe, Theologieprofessor Matthias Clausen und Heinrich Derksen, Rektor des Bibelseminars Bonn.

Die Allianzkonferenz in Bad Blankenburg findet regelmäßig seit 1886 statt. Sie gilt als älteste, jährlich stattfindende Glaubenskonferenz Deutschlands. Die Konferenz wird von der Evangelischen Allianz in Deutschland veranstaltet, einem Netzwerk von evangelischen Christen und Organisationen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften.