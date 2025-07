Brasilien: Illegale Missionsversuche bei isolierten Völkern

Evangelikale Missionare aus den USA haben heimlich versucht, isolierte Völker Brasiliens zu missionieren – trotz des Verbots der Behörden.

Laut einer gemeinsamen Recherche von The Guardian und O Globo sollen die Missionare Audiogeräte im Gebiet der Korubo im brasilianischen Javari-Tal verteilt haben. In dem Reservat leben mehrere indigene Völker. Die solarbetriebenen Geräte seien mit Bibeltexten, Predigten und christlicher Musik bespielt – teilweise in indigenen Sprachen.

Die Missionare verfolgten laut Bericht das Ziel, christliche Botschaften zu verbreiten, ohne direkten Kontakt zu den Gemeinschaften aufzunehmen. Das Problem: Die brasilianische Regierung erlaubt keine Missionierung auf diesem Gebiet. Besonders problematisch sei, dass einige der betroffenen Gebiete unter besonderem Schutz stünden, da dort Gruppen lebten, die bewusst keinen Kontakt zur Außenwelt suchten.

Die Korubo sind ein Volk, mit dem schon Kontakt aufgenommen wurde. Daher seien sie von großem Interesse für Missionare, die sich darauf konzentrieren, die „unerreichten Völker“ zu missionieren.

