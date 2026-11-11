Frankreichs Bischöfe wollen Sterbehilfe in Kliniken verhindern

Mit einem eindringlichen Appell wenden sich Frankreichs Bischöfe an katholische Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Diese sollen die Voraussetzungen schaffen, um Sterbehilfe in ihren Häusern nicht durchführen zu müssen.

Die katholischen Bischöfe Frankreichs haben katholische Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und deren Mitarbeitende in einem offenen Brief dazu aufgefordert, sich auf die Umsetzung des neuen Gesetzes zur „Hilfe beim Sterben“ („aide à mourir“) vorzubereiten. In einem nach ihrer Herbstvollversammlung in Lourdes veröffentlichten Schreiben sprechen sie den Einrichtungen ihre Unterstützung aus und bekräftigen die Ablehnung von Euthanasie und assistiertem Suizid.

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Das Gesetz war am 15. Juli 2026 von der Nationalversammlung verabschiedet worden. Es schafft unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Sterbehilfe. Vorgesehen ist grundsätzlich die Selbstverabreichung eines tödlichen Mittels; in bestimmten Fällen kann aber auch medizinisches Personal die Verabreichung übernehmen. Damit vollzieht Frankreich einen grundlegenden Wechsel gegenüber dem bisherigen Modell, das keine gezielte Tötung durch Ärzte erlaubte.

Bischöfe setzen auf institutionellen Vorbehalt

Der französische Verfassungsrat hatte das Gesetz zwar im August 2026 für verfassungsgemäß erklärt, zugleich aber anerkannt, dass private Einrichtungen die Durchführung ablehnen können, wenn diese ihrem Satzungszweck oder ihrem institutionellen Auftrag widerspricht. Die Bischöfe fordern deshalb katholische Träger auf, Satzungen, Leitbilder und Hausordnungen rechtlich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Fokus auf Begleitung und Palliativversorgung

In ihrem Schreiben betonen die Bischöfe, die Aufgabe der Medizin bestehe darin, Leiden zu lindern und Menschen bis zum natürlichen Lebensende zu begleiten. Die Einrichtungen sollten ihre Erfahrung in der Betreuung schwerkranker Menschen einbringen und die Möglichkeiten der ebenfalls beschlossenen Reform zur Stärkung der Palliativversorgung nutzen. Zugleich weisen die Bischöfe auf die Unterstützung von Angehörigen hin, die häufig stark belastet seien.

Für 2027 kündigte die Bischofskonferenz eine ausführlichere Orientierungshilfe für Klinikleitungen, medizinisches Personal und Seelsorger an. Bis dahin sollen offene Fragen im Austausch mit den Einrichtungen geklärt werden.

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In Deutschland ist aktive Sterbehilfe, also die gezielte Tötung eines Menschen auf dessen Verlangen, strafbar. Zulässig ist dagegen unter bestimmten Voraussetzungen die Beihilfe zum Suizid; eine bundesgesetzliche Neuregelung nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 steht weiterhin aus.