Diakonie Katastrophenhilfe: Es braucht mehr Hilfe für die Ukraine

Der Haushaltsausschuss des Bundestages will in dieser Woche die Ukraine-Hilfe um 200 Millionen Euro aufstocken. Die Diakonie Katastrophenhilfe begrüßt die Entscheidung und warnt zugleich vor einem katastrophalen Winter für die ukrainische Bevölkerung.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages soll in dieser Woche eine Aufstockung der Ukraine-Hilfe um 200 Millionen Euro beschließen. Die Diakonie Katastrophenhilfe begrüßt in einer Mitteilung die ausstehende Entscheidung und appelliert eindringlich, die Ukraine weiter zu unterstützen. Die kirchliche Organisation und ihre ukrainischen Partner warnen vor einem katastrophalen Winter für die Bevölkerung.

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Die Diakonie Katastrophenhilfe nennt die geplante Aufstockung richtig. Ihre Präsidentin Dagmar Pruin sagte: „Die Menschen brauchen gerade jetzt verlässliche

humanitäre Hilfe, um die schlimmste Phase dieses Krieges zu

überstehen.“ Die Entscheidung sende zudem ein Signal an zunehmend verunsicherte Hilfsorganisationen in der Ukraine.

Hilfsbedarf kaum gedeckt

Russische Raketen und Drohnen schlagen nahezu täglich in ukrainischen Städten und Dörfern ein. Zerstörte Kraftwerke gefährden die Energie- und Wärmeversorgung Hunderttausender Menschen. Es kommt laut Mitteilung bereits zu langanhaltenden Unterbrechungen der Wasser- und Stromversorgung. Zudem verlieren immer mehr Menschen durch zerstörte Betriebe ihr Einkommen.

Tetiana Koshel von der Partnerorganisation Plich-o-Plich erklärte, im Jahr 2025 sei weniger als 30 Prozent des ermittelten Hilfsbedarfs gedeckt worden. Ihre Organisation beobachte in den vergangenen drei Jahren einen drastischen Rückgang der Unterstützung. 95 Prozent der Mitarbeitenden seien selbst Kriegsvertriebene.

Oleg Levchenko von der Partnerorganisation PARD erklärte, humanitäre Hilfe sichere trotz begrenzter Ressourcen die Existenz der Menschen. Er bezeichnete sie als Investition in Widerstandsfähigkeit, die auch die Sicherheit anderer Länder betreffe.

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Zum Hintergrund: Die Bundesregierung hat den Haushalt für weltweite humanitäre Hilfe in den vergangenen Jahren um mehr als die Hälfte gekürzt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte in der Vorwoche angekündigt, 200 Millionen Euro zusätzlich für Winterhilfe in der Ukraine bereitzustellen.

Die Diakonie Katastrophenhilfe ist das Hilfswerk der evangelischen Kirchen in Deutschland für Menschen in Not weltweit. Sie leistet Soforthilfe nach Naturkatastrophen, bewaffneten Konflikten und Fluchtbewegungen, etwa mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Notunterkünften und medizinischer Versorgung. Darüber hinaus unterstützt sie den Wiederaufbau, die Katastrophenvorsorge und lokale Partnerorganisationen, die oft als Erste vor Ort helfen. Die Arbeit folgt humanitären Grundsätzen wie Neutralität und Unparteilichkeit und richtet sich unabhängig von Religion, Herkunft oder politischer Zugehörigkeit an den Bedürftigen aus.