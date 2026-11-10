IS-Kämpfer töten ägyptischen Christen in Libyen

Nach Angaben von Open Doors und ICC wurde der 20-jährige Diakon Milad Malak von IS-Kämpfern verschleppt und getötet. Zwei freigelassene muslimische Freunde berichten, er habe sich geweigert, zum Islam zu konvertieren.

Der 20-jährige ägyptische Christ Milad Malak ist in Libyen getötet worden. Nach Angaben des Hilfswerks Open Doors und der Organisation International Christian Concern (ICC) wurde er von Kämpfern des „Islamischen Staats“ (IS) verschleppt und getötet, nachdem er sich geweigert hatte, seinem Glauben abzuschwören.

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Malak war Diakon an einer koptisch-orthodoxen Kirche in Sebarbay im Nildelta nördlich von Kairo. Im September reiste er demnach mit zwei muslimischen Freunden aus seinem Dorf nach Libyen, um Arbeit zu finden. In der Küstenstadt Zliten wurden die drei nach ICC-Angaben am 4. Oktober verschleppt. Laut Open Doors war Malak der einzige Christ unter den verschleppten ägyptischen Arbeitern. Seine beiden Freunde berichteten, die Entführer hätten ihn über mehrere Tage gefoltert und bedroht, um ihn zum Islam zu bewegen. Er habe jede Forderung abgelehnt.

Lösegeld für Freiheit

Die beiden Freunde kamen frei, nachdem ihre Familien laut Berichten 4.700 US-Dollar gezahlt hatten. Ob und wofür auch Malaks Familie ein Lösegeld zahlte, geht aus den Berichten nicht eindeutig hervor. Malaks Familie erfuhr demnach durch die Freunde vom Tod des jungen Mannes und bat die ägyptische Regierung, sich für die Überführung des Leichnams einzusetzen.

Der Fall erinnert an 2015: Damals enthaupteten IS-Kämpfer an einem Strand in Libyen 20 ägyptische Kopten und einen ghanaischen Christen, nachdem sie eine letzte Aufforderung zur Abkehr vom Glauben abgelehnt hatten. Der IS veröffentlichte ein Video der Tat.

Libyen steht laut Open Doors auf Platz 9 des Weltverfolgungsindex. Seit dem Sturz Gaddafis 2011 herrschen in dem Land Chaos und Bürgerkrieg, seit 2014 ist es zwischen rivalisierenden Regierungen geteilt. Viele Ägypter suchen dort seit Jahren Arbeit.