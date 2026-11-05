Berlin: Zwei Tierskulpturen antisemitisch beschmiert

Im Großen Tiergarten in Berlin haben Unbekannte zwei Tierskulpturen mit antisemitischen Parolen beschmiert. Der Staatsschutz ermittelt, nachdem Passanten die Schmierereien gemeldet hatten.

Unbekannte haben in Berlin im Großen Tiergarten zwei Tierskulpturen mit antisemitischen Parolen beschmiert. Passanten entdeckten die roten Schriftzüge am Dienstagmorgen, und alarmierten die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß.

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Bei den Tierskulpturen handelt es sich um einen Bären und einen Stier. Auf beide Figuren wurden zwei Sprüche mit roter Farbe geschmiert. Die Farbe wurde vermutlich am Vortag oder in der Nacht aufgetragen. Die Einsatzkräfte machten die Schriftzüge zunächst mit Sprühkreide unkenntlich. Eine professionelle Entfernung soll folgen.

Die Berliner Polizei spricht von Farbschmierereien mit „volksverhetzendem Inhalt“. Den Wortlaut der Parolen veröffentlicht sie nicht. Ob und wer tatverdächtig ist, ist bislang nicht bekannt.

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