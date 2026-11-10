Evangelische Allianz ergänzt Schuldbekenntnis und bittet das jüdische Volk um Vergebung

Die Evangelische Allianz in Deutschland hat ihr Schuldbekenntnis von 1946 erweitert. Darin erkennt sie an, dass führende Vertreter 1933 Hitlers Machtergreifung begrüßten, und bittet das jüdische Volk um Vergebung.



Die Evangelische Allianz in Deutschland (EAD) hat am heutigen 9. November eine Ergänzung und Erweiterung ihres Schuldbekenntnisses von 1946 veröffentlicht. Vertreterinnen und Vertreter der EAD verlasen den Text bei einer Gedenkandacht im Berliner Büro der Organisation, unmittelbar neben dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Die EAD erinnert damit an die Opfer des Nationalsozialismus und setzt sich mit ihrer Geschichte auseinander, wie es in einer Mitteilung hieß.

Das Datum sei bewusst gewählt worden. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, der Reichspogromnacht, brannten in ganz Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte wurden geplündert, und jüdische Menschen wurden verfolgt, verschleppt und ermordet. Zugleich jährt sich dieses Jahr zum 80. Mal das erste Schuldbekenntnis der damaligen Deutschen Evangelischen Allianz. Es erschien 1946 in der Festschrift zum 100-jährigen Gründungsjubiläum der Evangelischen Allianz in London. Der Arbeitskreis Israel, Judentum und Nahost der EAD hat sich in diesem Jahr erneut mit dem Bekenntnis und dem Verhalten der damaligen Allianzleitung befasst.

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Bereits das Bekenntnis von 1946 räumte ein, dass die Allianz in Deutschland den Irrtum jener Zeit nicht rechtzeitig erkannt und ihm nicht mutig genug widersprochen habe. Laut EAD kamen das jüdische Volk und das Unrecht, das ihm angetan wurde, darin jedoch nicht explizit vor, ebenso wenig andere Opfergruppen. Die EAD hält das Bekenntnis deshalb für unvollständig.

EAD: „vor Gott und dem jüdischen Volk schuldig geworden“

Die neue Ergänzung benennt nach Darstellung der EAD das Versagen konkret. Führende Vertreter der Allianz hätten 1933 die „nationale Erhebung“ begrüßt und mit Hitlers Machtergreifung falsche Hoffnungen verbunden. Im Allianzblatt seien Ausgrenzung und beginnende Verfolgung der jüdischen Bevölkerung nicht mit der nötigen Klarheit verurteilt worden. Antijüdische Maßnahmen seien sogar mit scheinbar biblischen Argumenten gerechtfertigt worden. Die Evangelische Allianz erklärt, die damalige Leitung habe damit dem Evangelium Jesu Christi widersprochen und sei „vor Gott und dem jüdischen Volk schuldig geworden“. Dafür bittet die EAD das jüdische Volk um Vergebung.

Die Erklärung blickt zugleich nach vorn. Aus der Erinnerung ergebe sich für die EAD die Verantwortung, wachsam zu sein, Unrecht klar zu benennen sowie für jüdische Menschen einzutreten und sie zu schützen. Die Evangelische Allianz in Deutschland tritt nach eigenen Angaben jeder Form von Juden- und Israelhass entschieden entgegen.

Einordnung: Die Evangelische Allianz in Deutschland e.V. (EAD) ist ein Netzwerk aus Christinnen und Christen verschiedener Kirchen und Gemeinschaften. Ihre theologische Grundlage ist die „Glaubensbasis“, deren erste Fassung 1846 bei der Gründung der Evangelischen Allianz in London verabschiedet wurde. Vorstand ist Dr. Reinhardt Schink. Zum Netzwerk gehören nach Angaben der EAD rund 900 örtliche Allianzkreise sowie etwa 380 diakonische, pädagogische, publizistische und missionarische Einrichtungen in Deutschland. Die EAD ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Bad Blankenburg (Thüringen). Die Meldung stützt sich ausschließlich auf Angaben der EAD.

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Die Evangelische Allianz in Deutschland (EAD) mit Sitz in Bad Blankenburg ist ein Netzwerk von Christinnen und Christen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften. Vorstand ist Dr. Reinhardt Schink. Zum Netzwerk der EAD gehören nach eigenen Angaben rund 900 örtliche Allianzkreise. Arbeitsfelder sind diakonische, pädagogische, publizistische und missionarische Aktivitäten in rund 380 Einrichtungen in Deutschland. Die EAD gehört zur weltweiten Evangelischen Allianz.