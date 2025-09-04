Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Israels Präsident Isaac Herzog und Papst Leo, XIV
Israels Präsident Isaac Herzog und Papst Leo, XIV (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Simone Risoluti)

Israelischer Präsident Herzog bei Papst Leo

Ausland

Papst Leo XIV. hat am Donnerstag den israelischen Präsidenten Isaac Herzog in einer Privataudienz empfangen. Es ging um die israelischen Geiseln und Antisemitismus.

„Die Inspiration und Führungsstärke des Papstes im Kampf gegen Hass und Gewalt und bei der Förderung des Friedens weltweit werden geschätzt und sind von entscheidender Bedeutung“, schrieb Herzog im Anschluss an das Treffen auf dem Kurzmitteilungsdienst X. Nach der Begegnung mit Leo kam Herzog außerdem mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zusammen.

- Werbung -

Im Mittelpunkt der Gespräche sollten „die Bemühungen um die Freilassung der Geiseln, der Kampf gegen den weltweiten Antisemitismus und der Schutz der christlichen Gemeinschaften im Nahen Osten sowie Diskussionen über andere politische Themen“ stehen, wie das Büro von Herzog vor dem Treffen mitgeteilt hatte. Zu den genauen Inhalten wurde zunächst nichts bekannt.

In einer Mitteilung des israelischen Präsidialbüros vom Dienstag hatte es geheißen, Herzog reise „auf Einladung des Papstes“ in den Vatikan. Dazu sagte Vatikansprecher Matteo Bruni: „Es ist üblich, dass der Heilige Stuhl Audienzgesuchen von Staats- und Regierungschefs beim Papst stattgibt, es ist jedoch nicht üblich, ihnen Einladungen zuzusenden.“

Vatikan: Papst Leo setzt Reformprozess fort
Quelleepd

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.