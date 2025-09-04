Israelischer Präsident Herzog bei Papst Leo

Papst Leo XIV. hat am Donnerstag den israelischen Präsidenten Isaac Herzog in einer Privataudienz empfangen. Es ging um die israelischen Geiseln und Antisemitismus.

„Die Inspiration und Führungsstärke des Papstes im Kampf gegen Hass und Gewalt und bei der Förderung des Friedens weltweit werden geschätzt und sind von entscheidender Bedeutung“, schrieb Herzog im Anschluss an das Treffen auf dem Kurzmitteilungsdienst X. Nach der Begegnung mit Leo kam Herzog außerdem mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zusammen.

- Werbung -

Im Mittelpunkt der Gespräche sollten „die Bemühungen um die Freilassung der Geiseln, der Kampf gegen den weltweiten Antisemitismus und der Schutz der christlichen Gemeinschaften im Nahen Osten sowie Diskussionen über andere politische Themen“ stehen, wie das Büro von Herzog vor dem Treffen mitgeteilt hatte. Zu den genauen Inhalten wurde zunächst nichts bekannt.

In einer Mitteilung des israelischen Präsidialbüros vom Dienstag hatte es geheißen, Herzog reise „auf Einladung des Papstes“ in den Vatikan. Dazu sagte Vatikansprecher Matteo Bruni: „Es ist üblich, dass der Heilige Stuhl Audienzgesuchen von Staats- und Regierungschefs beim Papst stattgibt, es ist jedoch nicht üblich, ihnen Einladungen zuzusenden.“