Taifun auf den Philippinen
Taifun auf den Philippinen (Foto: picture alliance / Anadolu | Daniel Ceng)

Katastrophe auf den Philippinen – Kirchen helfen

Ausland

Eigene Hilfsmittel sind erschöpft. Nach Taifunen und Erdbeben auf den Philippinen leisten evangelische Kirchen Soforthilfe.

Die Evangelische Kirche im Rheinland, die Evangelische Kirche von Westfalen und die Vereinte Evangelische Mission (VEM) stellen 44.000 Euro Soforthilfe für die „United Church of Christ in the Philippines“ (UCCP) bereit. Die philippinische Partnerkirche bittet um Unterstützung für Gemeinden, die zuletzt von mehreren Naturkatastrophen schwer getroffen wurden.

Supertaifune und ein Erdbeben der Stärke 6,9 auf Cebu (hier und hier) haben in den vergangenen Wochen Tausende Familien obdachlos gemacht. Ganze Dörfer wurden zerstört, auch Kirchengebäude sind betroffen. UCCP-Gemeinden öffnen ihre Kapellen als Notunterkünfte und leisten Hilfe, obwohl ihre eigenen Mittel erschöpft sind.

Mit den Geldern werden Lebensmittel, Trinkwasser, Notunterkünfte und medizinische Hilfe bereitgestellt. Auch der Wiederaufbau von Kirchen und die Unterstützung traumatisierter Familien sind geplant. Die VEM bittet um Spenden und Fürbitten.

Die Philippinen sind eines der wenigen Länder in Asien mit einer christlichen Bevölkerungsmehrheit: Rund 80 Prozent sind katholisch, etwa 10 Prozent gehören protestantischen Kirchen an. Diese starke christliche Prägung geht auf die Kolonialzeit zurück.

Quellen: VEM, EKiR, EKvW, Wikipedia

VEM feiert 25 Jahre „United in Mission“

