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Klagemauer und Felsendom in Jerusalem
Klagemauer und Felsendom in Jerusalem (VanderWolf-Images / iStock / Getty Images Plus)

Agenzia Fides

Wegen Krieg: Jerusalem sagt traditionelle Feiern in der Karwoche ab

Nachrichten & ThemenAusland

Wegen des Kriegs im Nahen Osten werden in Jerusalem keine öffentlichen Feiern in der Karwoche stattfinden. Auch der Eintritt in die Grabeskirche ist nicht möglich.

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Aufgrund des von den USA und Israel gegen den Iran geführten Kriegs werden in Jerusalem Riten während der Karwoche abgesagt. Die traditionelle Palmsonntagsprozession vom Ölberg zur Altstadt soll durch ein Gebet für die Stadt Jerusalem ersetzt werden, berichtet die katholische Nachrichtenagentur Agenzia Fides. Die Chrisam-Messe für Gründonnerstag werde verschoben.

Kardinal Pierbattista Pizzaballa, der lateinische Patriarch von Jerusalem, bedauerte das Fehlen der „gemeinschaftlichen Vorbereitung auf Ostern.“ Die Härte der Kriegszeit werde dadurch verschärft, „dass wir Ostern nicht gemeinsam in Würde feiern können.“ Es tröste ihn, zu wissen, dass Menschen bereits überall beten. Um sich im Gebet zu vereinen, lädt der Kardinal alle dazu ein, „am 28. März gemeinsam den Rosenkranz zu beten, um Frieden und Ruhe zu erbitten, insbesondere für diejenigen, die unter dem Konflikt leiden.“

Außerdem verkündigte die Kustodie der Franziskaner im Heiligen Land die Schließung der Grabeskirche, heißt es. „Auch in diesen Tagen, in denen den Gläubigen aus Sicherheitsgründen der Zugang zur Basilika verwehrt ist, wird das Gebet an den heiligen Stätten ununterbrochen fortgesetzt.“

Link: Krieg im Nahen Osten: Kein Zugang zur Grabeskirche in Jerusalem und Riten in der Karwoche abgesagt (Agenzia Fides)

Kirche in Not: Eskalation im Nahen Osten könnte „Aus“ für Christen bedeuten

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