Willow Creek: Leitungswechsel bei Kerngemeinde in Chicago

Dave Dummitt beendet zum 1. April seine Tätigkeit als Senior Pastor in der Willow Creek Gemeinde in South Barrington bei Chicago. Sein Nachfolger ist kein Unbekannter.

Fünf Jahre lang war Dave Dummitt Senior Pastor der Willow Creek Community Church in South Barrington bei Chicago. Wie die Kirchenleitung jetzt mitteilte, wird er zum 1. April dieses Jahres sein Amt niederlegen. Bereits im vergangenen September habe er seinen Wunsch den Ältesten der Gemeinde mitgeteilt, heißt es in einer Pressemitteilung (Englisch).

Der Nachfolger für Dummitt steht bereits fest: In einem „mehrstufigen Verfahren“ über fünf Monate einigte sich die Gemeindeleitung einstimmig auf Shawn Williams (Executive Pastor für Wochenenden und South Barrington Campus Pastor). Er war der einzige interne Kandidat, heißt es. Williams erwarb den Titel „Master of Theology“ am Wheaton College und hatte Führungspositionen in der Community Christian Church (Naperville) und der Central Church (Las Vegas) inne. Seit 2020 zählt er zum Team der Willow Creek Community Church.

Um einen guten Übergang zu gewährleisten, soll Dummitt über das Ende seiner Amtszeit hinaus als „Senior Pastor Emeritus“ noch bis Juli in der Gemeinde arbeiten.

Video: Dave Dummitt und Shawn Williams über den Leitungswechsel. (Englisch)