Yehiel Curry neuer leitender Bischof der US-Lutheraner

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in den USA stellt sich neu auf: Mit Yehiel Curry übernimmt erstmals ein Schwarzer das höchste Amt der Kirche.

Bei der Kirchenversammlung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika (ELKA) fielen am Mittwoch (Ortszeit) in Phoenix 562 von 799 Stimmen auf Yehiel Curry, der seit 2019 Bischof der Metropolitan Chicago-Synode der ELKA ist. Die Entscheidung erfolgte im fünften Wahlgang. Curry ist der erste Schwarze in diesem Amt.

- Werbung -

Er folgt auf die 70-jährige Elizabeth Eaton, die seit 2013 im Amt war. Curry wird am 4. Oktober als leitender Bischof eingeführt. Er war von 2012 bis 2019 Pastor der Shekinah Chapel Gemeinde in Riverdale (Illinois). Die Gemeinde sieht ihren Auftrag als Verkündigung des Evangeliums durch «dynamischen Gottesdienst» und Dienst an der Gemeinschaft. Sie wolle Menschen helfen, im Glauben zu wachsen. Curry sprach nach seiner Wahl von seinem Zögern, Pastor zu werden. Er habe lange nicht geglaubt, dass er «gut genug» sei.

Die ELKA wurde Ende der 1980er Jahre durch den Zusammenschluss dreier lutherischer Kirchen gegründet und hat nach eigenen Angaben noch 2,7 Millionen Mitglieder. Ihre Mitgliedszahlen sind wie die der Methodisten, Presbyterianer, Anglikaner und anderer protestantischer Kirchen rückläufig. Vor 20 Jahren hatte die ELKA noch fast fünf Millionen Mitglieder.