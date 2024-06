Bad Blankenburg: Neue Leitung im Evangelischen Allianzhaus

Der Gemeindepädagoge Matthias Gelfert übernimmt ab August die Leitung des Evangelischen Allianzhauses in Bad Blankenburg.

Gelfert tritt die Nachfolge von Gabriele Fischer-Schlüter an, die in den Gemeindedienst gewechselt ist. Sie leitete das Haus von März 2019 bis Dezember 2023. Die Einführung wird im Rahmen der Allianzkonferenz vom 24. bis 28. Juli 2024 in Bad Blankenburg stattfinden.

Gelfert ist Gemeindepädagoge und war fast 15 Jahre an verschiedenen Stellen als Gemeinde- und Religionspädagoge in Jugend- und Gemeindeprojekten tätig – größtenteils in Brandenburg und Sachsen.



„Mit seiner vielfältigen Erfahrungen in der Freizeit-, Gästehaus- und Gemeindearbeit und seiner theologischen Grundausrichtung bringt Matthias Gelfert das richtige Profil für die anspruchsvolle Verantwortung der Leitung des Evangelischen Allianzhauses mit“, so der Vorsitzende des Aufsichtsrats Johannes Schmidt.

Das Evangelische Allianzhaus ist der Sitz und das Zentrum der Evangelischen Allianz in Deutschland. Geschäftsführer der Allianzhaus gGmbH ist der Vorstand der Evangelischen Allianz Dr. Reinhardt Schink.