Bund FeG: Corona halbiert Zahl der Gottesdienstbesucher

Der Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) hat im Coronajahr 2021 kaum Mitglieder verloren. Die digitalen Besucherzahlen wuchsen stark, während sie in Präsenz dramatisch einbrachen.

Laut der aktuellen Gemeindestatistik des Bund FeG gab es 2019 rund 43.000 regelmäßige Gottesdienstbesucherinnen und -besucher, 2021 nur noch etwa 27.000. Dafür kamen 29.000 digitale Gäste dazu. Die Reichweite der Gottesdienste stieg damit um knapp 13.000 Personen, das sind 30 Prozent mehr.

Die gesunkene Zahl der Präsenzgottesdienstbesucher führt zu Problemen. „Es ist für die Gemeinden teilweise herausfordernd, zentrale Bestandteile des Gottesdienstes wie zum Beispiel die Band zu besetzen“, erklärt Artur Wiebe, Pressesprecher des Bundes FeG. Ziel sei es, wieder mehr Menschen in den Gottesdienst zu ziehen. „Wir müssen deutlich machen, welchen Mehrwert die Präsenz hat. Dabei will ich das Digitale nicht schlechtmachen. Im Gegenteil: Es ist eine große Chance.“

Im Bund FeG kam es im Jahr 2021 zu einem Mitgliederrückgang von 1,5 Prozent. Die Mitgliederzahl sank von rund 43.000 auf 42.350. Der Bund beurteilt die Zahlen jedoch positiv: „Corona hätte einen größeren Einschlag haben können“, meint Pressesprecher Artur Wiebe.

„Wir sind durch die zwei Coronajahre unbeschädigt durchgekommen“, sagt FeG-Geschäftsführer Guido Sadler. Ob die Coronabereinigung, die in anderen Gemeindebünden voll zugeschlagen hätte, noch komme, sei nicht abzusehen. Die Zahl der Gemeinden wuchs in den vergangenen zwei Jahren um drei auf insgesamt 503 Ortsgemeinden.

Das Durchschnittsalter der Mitglieder stieg von 51 auf knapp 53 Jahre. Dies sei alarmierend, sagt Sadler. „Das Alter wächst also linear mit den Jahreszahlen.“ Eine Organisation, die so durchaltere, könne die Uhr danach stellen, wann sie schließen müsse. „Uns ist es nicht gelungen, die Zahl in den letzten Jahren durch Aufnahme junger Gemeindemitglieder zu stabilisieren.“ Deshalb soll die junge Generation nun mehr Platz in den FeG-Gremien finden. Dasselbe gelte für Vertreterinnen und Vertreter aus den jüngst aufgenommenen Migrationsgemeinden sowie Frauen. Im Bereich FeG Kinder soll außerdem eine weitere Stelle hinzukommen.