„Dinner for One & Co“: Wie Singles Einsamkeit überwinden können

Das Single-Netzwerk Solo & Co organisiert einen Tag nach dem Valentinstag ein „Dinner for One & Co“. Die Initiatoren wollen dazu beitragen, Einsamkeit zu überwinden und das Leben miteinander zu teilen.

Am Ehrentag der Singles (15. Februar) sind Single-Frauen und -Männer aufgerufen, gemeinsam mit anderen alleinlebenden Menschen ein Abendessen zu genießen und sich dabei online zu vernetzen. „Wir wollen diesen Tag humorvoll begehen, weil wir das Leben lieben“, sagt Astrid Eichler, Leiterin von Solo & Co. Da sich die Singles in diesem Jahr aufgrund der Pandemie-Regeln wahrscheinlich nicht in größeren Gruppen treffen können, soll in kleinerer Runde gefeiert werden.

„Einsamkeit überwinden“

„Gerade in solchen Kleingruppen liegt eine große Chance, Einsamkeit zu überwinden und Leben miteinander zu teilen“, betont Eichler. Deshalb solle jeder Teilnehmende einen oder mehrere Singles zu sich einladen und andere Menschen online dazuschalten. „Diese Hybrid-Veranstaltung hat im vergangenen Jahr gut funktioniert und Lust auf mehr gemacht“, erinnert sich Astrid Eichler. Sogar Singles aus dem Ausland konnten so dabei sein.

Das christliche Singe-Netzwerk Solo & Co vernetzt nach eigenen Angaben weit über 2.000 Frauen und Männer im deutschsprachigen Raum. Über die Webseite des Netzwerks können Interessierte Gestaltungs-Ideen, Rezepte und Deko-Vorlagen für das „Dinner for One & Co“ herunterladen.

