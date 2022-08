Elvis Presley starb am 16. August vor 45 Jahren. Er ist bekannt als „King of Rock ’n‘ Roll“. Was eher unbekannt ist: seine Liebe zu Jesus.

- Werbung -

Elvis Presley war tiefgläubig. Der „King of Rock ’n‘ Roll“ liebte Gospelmusik. Das ist durchaus bekannt. Die wenigsten wüssten jedoch, wie stark sein Glaube gewesen sei, sagt sein Stiefbruder Billy Stanley in einem Interview mit dem „Observer“.

Im Oktober erscheint Stanleys Buch „The Faith of Elvis“. Darin erzählt er, wie Elvis‘ Liebe zum Evangelium alle Lebensbereiche durchdrang. Stanley und seine Brüder zogen im Jahr 1960 mit Elvis zusammen, als ihre Mutter Elvis‘ Vater heiratete. Elvis wurde zu ihrem Mentor, auch in Sachen Glauben.

„Er verließ sich in allem auf Gott“

In seiner Kindheit besuchte Elvis mit seinen Eltern die Assembly of God Church in Tupelo, Mississippi. Er habe später jeden Tag und vor jedem seiner Konzerte gebetet, regelmäßig in der Bibel gelesen – auch auf Tour – und stundenlang Gospelsongs gesungen, sagt Stanley. „Er verließ sich in allem auf Gott.“

Seine Stiefbrüder lehrte er laut Stanley „den Wert des Lachens“, Respekt vor Frauen und dass mit Gott alles möglich sei. Elvis betete mit ihnen vor dem Schlafengehen und las ihnen aus der Bibel vor – und das 17 Jahre lang. „Es war ein Erlebnis, Elvis als deinen Sonntagsschullehrer zu haben“, sagt Stanley.

- Weiterlesen nach der Werbung -

Eine Kirche habe er mit ihnen allerdings nie besucht, erzählt Stanley. Elvis hätte Angst gehabt, dass die Gottesdienstbesucher und -besucherinnen durch seine Anwesenheit zu abgelenkt wären.

Elvis hatte mit Drogensucht und seinem Playboyimage zu kämpfen. Jedes Mal, wenn er mit Selbstzweifeln oder etwas Negativem konfrontiert gewesen sei, habe er gebetet, sagt Stanley. Elvis sei es sehr wichtig gewesen, dass seine Familie und seine Fans von Jesus hörten.

Bitte dieses Feld leer lassen Nichts mehr verpassen – mit unserem

BLICKPUNKT-Newsletter

täglich von Montag – Freitag E-Mail-Adresse * Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de Ich bestätige, dass ich diese Informationen gelesen habe.

„Es gibt nur einen König“

- Werbung -

Über den Titel „King of Rock ’n‘ Roll“ soll Elvis Erzählungen zufolge nicht sonderlich erfreut gewesen sein. Als Fans während eines Konzerts ein „Elvis is King“-Banner entrollten, habe er mitten im Song pausiert und gesagt: „Es gibt nur einen König und das ist Jesus Christus.“

Elvis scheint jedoch auch für andere Religionen offen gewesen zu sein. So habe er laut der Nachrichtenplattform USA Today News ein Kreuz und einen Davidsstern getragen, gebetet und meditiert sowie Spirituals gesungen und das Tao Te Ching, ein grundlegendes Werk des Taoismus, gelesen.

Einem Freund soll Elvis gesagt haben: „Alles, was ich möchte, ist die Wahrheit zu kennen. Gott kennen und ihn erleben. Ich bin ein Suchender. Das ist alles, was ich bin.“

Links: