TV-Tipp: „Against All Gods“ – die Glaubens-WG

Die ZDF-Sendung setzt die preisgekrönte Reihe „Glaubens-WG“ fort. In der zweiten Staffel leben erneut sechs Menschen mit unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen eine Woche lang zusammen.

Eine Jüdin, eine Muslima, eine Christin, ein Hindu, ein Buddhist und ein Atheist ziehen für eine Woche gemeinsam in eine WG. In sechs Folgen diskutieren sie persönliche Glaubensfragen, Erfahrungen mit Diskriminierung und unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und Zusammenleben. Ziel des Formats sei es, Dialog zu fördern und Verständnis für andere Sichtweisen zu schaffen, heißt es.

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Die erste Staffel der Serie wurde für ihr ungewöhnliches Konzept mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Die neuen Folgen zeigen nach Angaben des ZDF aber auch die schwierigen Seiten des Austauschs. „Die zweite Staffel unserer ,Glaubens-WG‘ ist über weite Strecken ernster. Sie zeigt mehr Dissens und tut an manchen Stellen auch mehr weh“, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders.

Für zusätzliche Impulse sorgen prominente Gäste wie die Kabarettistin Tereza Hossa, die Journalistin Hanna Heim und die Sexualpädagogin Susanna Bouchain. Die sechs Folgen sind ab dem 23. Oktober in der ZDF-Mediathek abrufbar und werden am 25. Oktober ab 9.03 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

>>> hier geht’s zu Staffel 1 der Glaubens-WG

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