Alpha Deutschland: 400.000 Menschen haben Glaubenskurse besucht

Seit 30 Jahren gibt es Alpha-Kurse in Deutschland. Bei der Jubiläumsfeier in Frankfurt präsentierte die Organisation ihre Vision für die kommenden Jahre.

Alpha Deutschland hat am vergangenen Wochenende in Frankfurt am Main sein 30-jähriges Bestehen gefeiert.Nach Angaben der Organisation haben seit dem Start 1996 mehr als 400.000 Menschen in Deutschland an rund 25.000 Alpha-Kursen teilgenommen. Mehr als 300 Gäste kamen zur Jubiläumsveranstaltung in der Ichthys Gemeinde zusammen, darunter Alpha-Mitbegründer Nicky Gumbel und Vertreter zahlreicher Gemeinden. „Mir wäre zu Beginn nie in den Sinn gekommen, dass der Alpha-Kurs meiner Heimatgemeinde sich später weltweit verbreiten würde“, sagte Gumbel während der Jubiläumsveranstaltung.

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Die Geschichte von Alpha begann in den 1970er Jahren in der Londoner Gemeinde Holy Trinity Brompton (HTB). In den 1990er Jahren entwickelte Nicky Gumbel das Konzept weiter. Heute werden Alpha-Kurse in unterschiedlichen christlichen Traditionen genutzt, darunter evangelische, katholische, orthodoxe und freikirchliche Gemeinden.

Junge Menschen erreichen

Neben dem Rückblick stand in Frankfurt auch die Zukunft von Alpha Deutschland im Fokus. Mit der Jugendserie „What’s on your mind?“ will Alpha verstärkt junge Menschen erreichen. Ziel ist es nach Angaben der Organisation, bis 2033 insgesamt 1,5 Millionen Menschen in Deutschland die Möglichkeit zu geben, Alpha kennenzulernen. „30 Jahre Alpha in Deutschland ist für uns keine Zielerreichung, sondern ein großartiger Meilenstein“, sagte der Vorsitzende Tobias von Bernstorff.

Alphakurse sollen Menschen die Möglichkeit geben, in offener Atmosphäre über Glauben, Leben und Sinnfragen ins Gespräch zu kommen. Die Treffen verbinden gemeinsames Essen, Impulse und Austausch in Kleingruppen.

>>> Homepage Alpha Deutschland

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