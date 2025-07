Badischer Landesposaunentag 2027 am Bodensee

Rund 1.500 Bläserinnen und Bläser werden vom 2. bis 4. Juli 2027 in Radolfzell zum Badischen Landesposaunentag erwartet.

Auf Open-Air-Bühnen, in Gemeindehäusern, Kirchen und kulturellen Einrichtungen in Radolfzell können Besucherinnen und Besucher 2027 den 31. Badischen Landesposaunentag erleben. Das kündigt die Badische Landeskirche in einer Pressemitteilung an. Gefördert wird der Tag laut eigenen Angaben durch die Stadt Radolfzell und den evangelischen Kirchenbezirk Konstanz.

„Eine große Ehre“

„Ich freue mich sehr, dass der 31. Badische Landesposaunentag 2027 in Radolfzell stattfinden wird“, sagt Simon Gröger, Oberbürgermeister der Stadt Radolfzell. Für die Musikstadt sei es eine große Ehre, Gastgeber dieses besonderen musikalischen Ereignisses zu sein.

Auch bei Christian Kühlewein-Roloff, Landesobmann der Badischen Posaunenarbeit, und Landesposaunenwart Heiko Petersen sei die Vorfreude bereits spürbar. „Noch nie gab es einen Landesposaunentag am See. Das wird ein besonderes Fest, wenn 1.500 bis 1.800 Bläserinnen und Bläser aus ganz Baden kommen, um die Töne der Hoffnung am See erklingen zu lassen“, sagt Kühlewein-Roloff. Schon jetzt sei er dankbar für die Unterstützung durch die Stadt Radolfzell und die örtlichen Vertreter der Kirche.

Markus Weimer, Dekan des Kirchenbezirks Konstanz, ist sich sicher: „Mit der Musikstadt Radolfzell haben wir den perfekten Austragungsort gefunden, um mitten in unserem Bezirk ein unvergessliches musikalisches Highlight zu erleben.“

Impulse und Begegnung

Zusätzlich zu den Konzerten mit vielen Ensembles und Posaunenchören bietet der Landesposaunentag impulsgebende Workshops sowie Raum für Begegnung und Kooperation. Mit dem Notenheft „Töne der Hoffnung 8“ können sich interessierte Chöre ab Herbst 2026 auf den Landesposaunentag vorbereiten.

Der Landesposaunentag findet alle vier Jahre statt und wird von der Evangelischen Landeskirche in Baden sowie der Badischen Posaunenarbeit veranstaltet. Der letzte Badische Landesposaunentag fand 2023 auf der Bundesgartenschau in Mannheim statt.