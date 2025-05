„Bethlehem“: 1.000 Sänger für Chormusical gesucht

Am 27. Dezember wird in der Münchener Olympiahalle das Chormusical „Bethlehem“ aufgeführt. Für den Mega-Chor sucht die Creative Kirche jetzt gesangsbegeisterte Mitwirkende.

Das Chormusical „Bethlehem“ von Produzent Dieter Falk und Autor Michael Kunze präsentiert die Weihnachtsgeschichte als „zeitgemäße, mitreißende Inszenierung“, heißt es in einer Pressemitteilung der Creativen Kirche (Witten). Für den Chor für die Aufführung am 27. Dezember in der Münchener Olympiahalle sucht der Veranstalter ab sofort über 1.000 Sängerinnen und Sänger.

Die Anmeldung zum Mitsingen sei offen für alle, heißt es. „Es gibt kein Casting. Die Stücke sind so angelegt, dass auch Laiensängerinnen und -sänger Freude bei den Proben und der Aufführung haben. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht notwendig.“ Die Mitwirkenden werden durch gemeinsame Proben und Übungs-CDs auf den Auftritt vorbereitet.

„Musikalisch ist Bethlehem eine Mischung aus Gospel auf der einen Seite und klassischen Elementen wie Weihnachtsliedern auf der anderen Seite“, erklärt Komponist Dieter Falk. Über alle religiösen Grenzen hinweg vermittele das Musical die Kraft der Weihnachtsgeschichte und hole sie ins Hier und Jetzt. Das Musical solle „ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Liebe und Frieden setzen“.

Die Uraufführung von Bethlehem fand im Dezember 2023 in Düsseldorf statt. Seit 2024 „tourt“ das Musical durch Deutschland. Veranstalter ist die Stiftung Creative Kirche aus Witten. Partner des Projektes sind die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, das Evangelisch-Lutherische Dekanat München und der Verband für christliche Popularmusik in Bayern.

Anmeldung und weitere Informationen: Chormusical Bethlehem