Bethel wird zur Arena für Sportler mit Handicap

Zum integrativen Turnier „Bethel athletics“ in Bielefeld werden hunderte Sportler mit Behinderungen aus ganz Deutschland erwartet.

Wettbewerbe gibt es in diesem Jahr in zehn Sportarten, wie die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel am Dienstag mitteilten. Messen können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 28. Juni in Disziplinen der Leichtathletik sowie beim Tischtennis, Schwimmen, Judo und Fußball.

- Werbung -

Das Turnier findet zum 28. Mal statt. Die ersten „Bethel athletics“ gingen im Jahr 1997 aus der Organisation eines bundesweiten Leichtathletik-Sportfestes der Special Olympics hervor.

Zunächst richtete sich der Wettbewerb nur an Menschen mit Behinderungen, inzwischen gibt es inklusive Wettkampfdisziplinen. Ziel der Bethel athletics ist es, „ein „Sportfest für Alle“ zu gestalten.“ Sportlerinnen und Sportler können ihre eigenen Möglichkeiten sowie Grenzen wahrnehmen und in den jeweiligen Bereichen „ihr Bestes geben“ – unter Einhaltung von Regeln und Achtung vor der Gegnerin und Gegner.

Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel mit Hauptsitz in Bielefeld zählen zu den größten diakonischen Werken in Europa.

Weitere Informationen: Bethel athletics