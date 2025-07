„Bist du sicher?“ – Missionswochenende für Jugendliche

Auf dem Missionswochenende am 26. und 27. Juli möchte die DMG Teenagern Impulse rund um das Thema „Sicherheit“ geben.

„Bist du sicher unterwegs mit Jesus? Bist du sicher, was als Nächstes dran ist? Bist du sicher, was Gott mit dir vorhat?“ Gemeinsam mit den Teilnehmenden wollen die Veranstalter des JuMi25 Antworten auf diese Fragen finden, heißt es in einer Pressemitteilung. Vom 26. bis 27. Juli laden die Deutsche Missionsgemeinschaft (DMG), OMF Deutschland und die Band Generation Alive zum Jugendmissionswochenende (JuMi) auf den Buchenauerhof in Sinsheim ein.

- Werbung -

Sicherheit ist eines der wichtigsten Bedürfnisse junger Menschen, sagt Simon Georg, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der DMG. „Das beschäftigt Jugendliche stark, auch, weil es so viele Unsicherheiten im Weltgeschehen gibt. Darauf wollen wir eingehen.“

Auf Jesus verlassen

Neben den drei Sessions „Ja“, „Nein“ und „Vielleicht“ gibt es die Gelegenheit, Missionare zu treffen und mehr über ihre Einsatzländer zu erfahren. Außerdem sind Sportangebote, ein Escape-Room sowie ein Songwriting-Workshop geplant. Abends können sich die Teilnehmenden am Lagerfeuer miteinander austauschen. Am Samstagnachmittag können Besucherinnen und Besucher an einem Missionseinsatz in der Sinsheimer Innenstadt teilnehmen oder Seminare besuchen. Unter anderem sind Seminare zu folgenden Themen geplant:

Was hat Gott mit mir vor? – Deine Fragen zu Berufung

Safe mit Jesus unterwegs: Was heißt eigentlich Nachfolge?

Sicher in Gottes Wort? – Kann ich mich auf die Bibel verlassen?

Mit dem Event möchte die DMG Jugendliche motivieren, „sich auf Jesus zu verlassen, der Sicherheit gibt“, sagt Simon Georg. „Ich wünsche mir, dass die Jugendlichen persönlich mit größerer Sicherheit unterwegs sind. Und ich möchte auch den Impuls geben, andere einzuladen, das zu erleben. Vielleicht auch, die eigene Sicherheit aufzugeben und sich dazu auf den Weg zu machen.“

Link: Homepage Jugendmissionswochenende 2025