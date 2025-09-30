Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Probe für das Judith-Musical
Probe für das Judith-Musical (Foto: Stiftung Creative Kirche)

Chor der Superlative: 3.000 proben für „Judith“-Musical

Kongresse & Events

Im RuhrCongress Bochum trafen sich am Sonntag rund 3000 Mitwirkende zur ersten Chorprobe des Musicals „Judith“. Die Premiere ist für Februar 2026 in Dortmund geplant.

Rund 3000 Sängerinnen und Sänger haben sich am Sonntag im Bochumer RuhrCongress zur ersten Probe für das Musical „Judith und das Wunder der Schöpfung“ getroffen. Die Premiere des groß angelegten Chor-Projekts der Creativen Kirche ist für den 21. Februar 2026 in der Dortmunder Westfalenhalle geplant.

- Werbung -

Neben dem Chor gaben auch Ensemblemitglieder erste Kostproben. Mit dabei waren Alida Will als Judith, Oliver Edward als Ammo und Frank Logemann als Großvater. Die musikalische Leitung übernehmen Michael Herberger, Mitbegründer der „Söhne Mannheims“, und Musicalautor Kevin Schroeder. „Wenn man heute von 3.000 Stimmen gesungen hört, was wir uns in den letzten Monaten ausgedacht haben, ist das Gänsehaut pur“, sagte Herberger.

Das Musical ist ein ökumenisches Gemeinschaftsprojekt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Ev. Kirche von Westfalen, des Erzbistums Paderborn, von Brot für die Welt und Andere Zeiten e.V. sowie der Stiftung Creative Kirche. Projektpartner sind zudem die Deutsche Bahn und die Stiftung „Gesunde Erde – gesunde Menschen“ von Eckart von Hirschhausen. Das Musical wird vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Die NRW-Ministerinnen Ina Brandes (Kultur und Wissenschaft) und Mona Neubaur (Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie) haben die Projektpatenschaft übernommen.

Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.

Link: Projektseite Judith-Musical

Chormusical „Bethlehem“ begeistert in Hannover
QuelleCreative Kirche

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.