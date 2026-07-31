Christliches Zeltlager: 2.3000 Teilnehmende erwartet

Unter dem Motto „Er.wartet – Er.lebt – Er.füllt“ startet am Freitag die „Zeltstadt 2026“. Das Treffen verbindet klassischen Campingurlaub mit Bibelarbeiten, Predigten, Seminaren und Workshops zu geistlichen Themen.

Auf dem Gelände der Familienkommunität Siloah in Neufrankenroda bei Gotha beginnt am Freitag mit der «Zeltstadt 2026» eines der bundesweit größten Treffen evangelischer Christen in diesem Jahr. In dessen Rahmen seien unter anderem Bibelarbeiten, Predigten, Seminare und Workshops geplant, sagte der Organisator Walter Lutz am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Erfurt.

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Die Teilnehmenden aller Altersklassen kommen laut Lutz aus Kirchen und Freikirchen. Zuletzt habe sein Team die Hitzeschutzkonzepte noch einmal angepasst. Veranstaltungszelte seien in den Schatten gerückt, das Getränkeangebot ausgebaut und ausreichend Pausen ins Programm eingebaut worden.

Teilnehmerzahl wächst kontinuierlich

Während des Aufenthalts leben die Gäste zusammen in eigenen Zelten, Wohnwagen und Wohnmobilen als Selbstversorger. Zum Tagesausklang wird täglich ein Abendmahl angeboten.

Das Motto der diesjährigen Zeltstadt lautet «Er.wartet – Er.lebt – Er.füllt». Die jährlichen Treffen in Thüringen hätten sich seit der ersten Auflage vor 26 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt, sagte Lutz. Jährlich kämen mehr Menschen, die diese Zeit mit Gott suchten und gestärkt nach Hause gingen. Inzwischen nutzten Kirchgemeinden auch zunehmend die Zeltstadt für ihre Gemeinde-Freizeiten.

Die Zeltstadt ist ein Projekt des Vereins Christusdienst in Zusammenarbeit mit der Familienkommunität Siloah. Die christliche Lebensgemeinschaft hat ein 200 Hektar großes ehemaliges Rittergut zu einem Erlebnisbauernhof mit Wirtschaftsbetrieb und Campingplatz ausgebaut. Rund 350 ehrenamtliche Helfer unterstützen das Treffen.

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