Frau mit Blumen an einem Grab Friedhof
Symbolbild (Zbynek Pospisil / iStock / Getty Images Plus)

Für alle, die um ein Kind trauern: Gedenkgottesdienst in Stuttgart

„Es braucht Zeit, Abschied zu nehmen“: Ein ökumenischer Gedenkgottesdienst am 7. März will Trauernden helfen, den Verlust eines Kindes zu verarbeiten.

Veranstaltet wird der Gottesdienst von der Evangelischen und der Katholischen Kirche in Stuttgart. „Wenn Eltern ein Kind verlieren, sei es durch Fehl- oder Totgeburt, Krankheit oder Unfall, dann ist das ein traumatisches Ereignis“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Familie, Geschwisterkinder, Verwandten und Freunde brauchen Zeit, Abschied zu nehmen.

Rituale wie Gedenkgottesdienste können dabei helfen, das Erlebte zu verarbeiten, heißt es. Deshalb lädt das Vorbereitungsteam am Samstag, 7. März um 15 Uhr ins Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum in Stuttgart ein. Die Feier wird gestaltet von Mitarbeitenden aus den Kinderhospizdiensten, dem ambulanten Kinder Palliative Care Team Stuttgart und der Evangelischen und Katholischen Klinikseelsorge am Olgahospital. Eingeladen sind „alle, die um ein Kind trauern – unabhängig vom Alter des verstorbenen Kindes“, sagt Pfarrer Severin Fetzer, evangelischer Seelsorger im Olgahospital.

Sein katholischer Kollege, Hubertus Busch, ergänzt: „Wir laden Sie ein, mit uns innezuhalten, aufzublicken und weiterzugehen. Besonderes Augenmerk legen wir auf Erlebnisse und Erinnerungen mit den Kindern, um die wir trauern.“ Die Feier stehe dieses Jahr unter dem Leitsatz: „Du hast einen Schatz in meinem Leben hinterlassen.“

„Gott, wie kannst du so viel Schmerz zulassen?“

