Gemeinschaft gegen Einsamkeit: christlicher Impulstag in Bremen

Mit Vorträgen, Workshops und einem Markt der Möglichkeiten will die Fachstelle Gemeinschaft neue Wege gemeinschaftlichen Lebens aufzeigen. Die Vision: mehr christliche Lebensgemeinschaften.

Die Fachstelle „Gemeinschaft Deutschland“ lädt am 11. Oktober 2025 zum Impulstag „Aufbruch zu mehr Gemeinschaft“ in die Hoffnungskirche Bremen ein. Ziel der Veranstaltung ist es, christliche Gemeinschaftsformen zu fördern und Menschen miteinander zu vernetzen – als Antwort auf die zunehmende gesellschaftliche Vereinsamung. Über 20 Prozent der Haushalte in Deutschland sind Single-Haushalte, heißt es in der Pressemitteilung. Laut aktuellen Zahlen von Statistika fühlten sich mehr als ein Drittel der Bevölkerung einsam.

Als Schirmherr konnte der ehemalige Bremer Bürgermeister Henning Scherf gewonnen werden. Zu den Referenten zählen unter anderem der frühere SCM-Geschäftsführer und Willow-Vorsitzende Ulrich Eggers, Konstantin Mascher (ehem. Prior der Kommunität OJC) und Monika Junker (Umweltingenieurin, lebt in einer Lebensgemeinschaft). Neben Vorträgen und Seminaren ist ein „Markt der Möglichkeiten“ geplant, bei dem bestehende und entstehende Gemeinschaften ihre Konzepte vorstellen. Die Veranstaltung richtet sich an Christinnen und Christen, die verbindlich Leben und Glauben teilen möchten – unabhängig von Wohnform oder Lebensphase.

„Wir Christen müssen wieder näher zusammenrücken und neu lernen, authentisch Leben und Glauben im Alltag zu teilen, wenn wir den Auftrag Gottes erfüllen wollen. Der sonntägliche Gottesdienstbesuch reicht dazu nicht aus“ unterstreicht die Diplom-Sozipädagogin Andrea Schieweck von der Fachstelle Gemeinschaft.

Weitere Informationen und einen Infoflyer (PDF) gibt es auf der Homepage der Fachstelle Gemeinschaft.