„Judith“ bringt Hoffnung zum Einpflanzen – 3.000 Bäume für Dortmund

Ein Musical, das nicht nur berührt, sondern auch Wurzeln schlägt: In Dortmund verschenkt die Creative Kirche 3.000 Bäume – als Zeichen für eine bessere Zukunft.

Am 8. November (Samstag) verschenkt die Stiftung Creative Kirche auf dem Vorplatz der Ev. Stadtkirche St. Petri in Dortmund ab 11:30 Uhr 3.000 junge Bäume – als Symbol für Hoffnung und Nachhaltigkeit. Die Aktion ist Teil des Musicals „Judith und das Wunder der Schöpfung“, das am 21. Februar 2026 in der Westfalenhalle Premiere feiert. Unterstützt wird die Aktion von NRW-Ministerin Mona Neubaur, die als Projektpatin persönlich vor Ort sein wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Bäume – überwiegend Buchen und Ahorn – wurden von einem lokalen Anbieter aus Schwerte gespendet. Sie werden von Sängerinnen und Sängern des Mega-Chors verteilt. Begleitet wird die Aktion von musikalischen Kostproben und kurzen Impulsen, heißt es. Die Pflanzaktion soll Teil einer langfristigen Vision sein: Das Musical Judith soll bis 2029 bundesweit aufgeführt und 50.000 Menschen erreichen – und ebenso viele Bäume pflanzen. „Gemeinsam können wir wirklich etwas bewegen“, sagt Marcel Volkmann, Vorstand der Stiftung Creative Kirche.

Die gemeinnützige Stiftung Creative Kirche in Witten veranstaltet Musicalprojekten und Festivals in ganz Deutschland. Entstanden aus einer Laienbewegung arbeiten dort heute 40 hauptamtliche und rund 150 ehrenamtliche Mitarbeitende an der Vision einer einladenden und begeisternden Kirche. Die Veranstaltungsformate der Stiftung erreichten in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben mehr als 80.000 Mitwirkende und rund 500.000 Besuchende.