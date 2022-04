Martin Luther King: Musical will Menschen zum Guten inspirieren

Das Chormusical „Martin Luther King – ein Traum verändert die Welt“ erzählt die Lebensgeschichte Kings. Über 61.000 Zuschauer haben es bereits gesehen.

Martin Luther King bezahlte am 4. April 1968 seinen gewaltlosen Einsatz für die Menschenrechte der Afroamerikaner mit seinem Leben. Die Stiftung Creative Kirche tourt in Erinnerung an ihn seit 2019 mit dem Musical „Martin Luther King“ durch Deutschland. Es beschäftigt sich mit dem Leben und Wirken Kings und soll nach Angaben der Veranstalter Menschen zum Guten inspirieren.

King träumte von einer Welt ohne Krieg. „Bei allem Entsetzen über Putins Überfall auf die Ukraine in 2022: 77 Jahre dauerhafter Friede in den rechtsstaatlich demokratischen Ländern Europas ist ein Ergebnis des Kampfes solcher ‚Träumer‘ wie Martin Luther King“, sagt Andreas Malessa, Liedtexter des Musicals.

Über 61.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben das Chormusical bisher live erlebt. Mehr als 16.000 Sängerinnen und Sänger waren aktiv daran beteiligt. Das Musical ist ein Beteiligungsprojekt. Ein großer Chor aus Laien-Sängerinnen und -Sängern der jeweiligen Region gestaltet gemeinsam mit Musicalprofis und einer Big Band die Show. Im Herbst 2022 werden die Corona-bedingt verschobenen Termine nachgeholt. 2023 soll die bundesweite Tour fortgesetzt werden.

