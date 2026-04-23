Leitungskongress 2026: der Video-Rückblick

Wie entsteht ein Willow-Leitungskongress? Welche Herausforderungen gibt es vor Ort? Eine Dokumentation gibt Einblicke.

Das gab es noch nie: Wer einen Blick hinter die Kulissen des Willow-Leitungskongresses in Dortmund 2026 werfen möchte, kann dies jetzt ganz einfach tun: Willow Creek Deutschland hat gemeinsam mit Foto- und Videograf Jonathan Kopf einen Kurzfilm produziert, der die Atmosphäre des Kongresses einfängt. 18 Minuten voller Informationen, Highlights und Inspiration.

Leitungskongress 2026 – die Dokumentation:

Willow Creek Deutschland ist ein überkonfessionelles Netzwerk, das haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter ermöglichen will, ihre Berufung zu entdecken. Seit 1996 finden Kongresse in Deutschland statt – zuletzt 2026 in Dortmund.